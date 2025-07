Imagens: Ricardo Amaral Arquitetos Associados

Pontal do Paraná terá nesta quinta-feira (31) dois marcos importantes voltados à infraestrutura urbana e ao esporte. Às 16h, o Instituto Água e Terra (IAT) entrega a última licença necessária para o início das obras de requalificação da orla. Pouco depois, às 18h, será inaugurado o espaço esportivo Meu Campinho, no local conhecido como Campo do Zezinho, em Shangri-lá.

A liberação da licença ambiental, emitida pelo IAT, autarquia vinculada à Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável (Sedest), autoriza a implantação do canteiro de obras e da unidade de triagem e trituração dos resíduos da construção civil. A intervenção será executada pelo Consórcio Orla de Pontal, vencedor do processo licitatório, e contempla 3,66 quilômetros entre os balneários de Monções e Canoas. O investimento é de R$ 34,5 milhões.

A entrega do documento será feita em ato oficial na Avenida Deputado Aníbal Khury, esquina com a Rua Nelson Medrado, em frente ao canteiro.

Imagem: Divulgação

Mais tarde, às 18h, a comunidade de Shangri-lá receberá a inauguração do Meu Campinho, na Rua Guaraqueçaba, nº 1145. O projeto reúne campo com grama sintética, playground, área de passeio e paisagismo, distribuídos em 1.733,50 m². A implantação é resultado da parceria entre a Prefeitura de Pontal do Paraná e o Governo do Estado, com investimento de R$ 620 mil.

O espaço está instalado no local conhecido como antigo Campo do Zezinho, ponto conhecido no balneário, e passa a oferecer estrutura para atividades esportivas e recreativas abertas à população.

As duas entregas desta quinta-feira marcam o início de uma nova etapa de obras e espaços públicos no município, com ações simultâneas nas áreas de infraestrutura urbana e qualidade de vida.