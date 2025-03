Estado vai investir de R$ 1 bi Porto de Paranaguá para construção de píer em “T”

Fotos: Claudio Neves/Portos do Paraná

O governador Ratinho Júnior anunciou o investimento de R$ 1 bilhão na obra do píer em “T” no Porto de Paranaguá, durante a cerimônia de comemoração dos 90 anos do Porto, nesta segunda-feira (17).

“É um investimento simbólico porque há 50 anos o Estado do Paraná não colocava um centavo de investimento aqui. O governador está investindo R$ 1 bilhão para termos esta obra completa”, comentou o diretor-presidente da Portos do Paraná, Luiz Fernando Garcia.

O valor total da obra foi orçado em R$ 2,2 bilhões e será dividido em duas fases. A primeira etapa prevê a construção da ponte entre o cais e os dois novos berços de atracação (sentido oeste), com um aporte de R$ 1,2 bilhão provenientes dos arrendamentos dos PARs 14, 15 e 25.

Na segunda fase da obra, serão aplicados mais R$ 1 bilhão, provenientes do governo do Estado, para a construção de mais dois berços (sentido leste), completando o formato em “T”. Cada berço terá capacidade para movimentar até 8 mil toneladas por hora – hoje, a média é de três mil toneladas por hora. Com a capacidade de receber navios maiores, a nova estrutura do Corredor de Exportação Leste (Corex) movimentará 32 mil toneladas por hora.

Arrendamentos

As obras serão realizadas após a conclusão dos leilões dos PARs 14, 15 e 25. Os dois primeiros estão marcados para o dia 30 de abril na Bolsa de Valores do Brasil (B3), em São Paulo. Os espaços, que fazem parte da estrutura de movimentação de granéis sólidos, devem resultar em investimentos que podem superar R$ 1,5 bilhão.

Já o PAR25 segue em análise no Tribunal de Contas da União (TCU). O leilão deste arrendamento será um marco para os portos paranaenses, com a regularização total das áreas de concessão e a garantia de investimentos em infraestrutura portuária.

Desde o início da gestão atual da Portos do Paraná, cinco áreas já foram arrendadas. No total, os investimentos dos oito arrendamentos vão somar mais de R$ 3,8 bilhões nos próximos anos. As áreas regularizadas mantinham as mesmas estruturas desde sua implantação, nas décadas de 1980 e 1990. Nesta nova fase, os arrendatários estão modernizando os espaços, levando em conta as normativas de segurança do trabalho e as exigências ambientais.

Infraestrutura viária

Outro investimento anunciado foi a doação do projeto das empresas Rocha e Fertipar para a troca de revestimento em 15 ruas de Paranaguá por pavimento em concreto. São 6 quilômetros de extensão, que totalizam 71,6 mil m². As obras estão orçadas em R$ 35,7 milhões. Desde o ano passado, a empresa pública está investindo outros R$ 28,4 milhões em obras viárias em Paranaguá e Antonina.

Selo

O ato oficial de comemoração dos 90 anos do Porto de Paranaguá foi realizado na faixa portuária, no berço 218 do Terminal de Contêineres de Paranaguá (TCP). Houve o lançamento oficial do selo e do carimbo dos Correios, especialmente criados para a data. A partir de hoje, quem for enviar correspondências pode solicitar a postagem com o selo especial. Após 30 dias, o carimbo será encaminhado para o acervo do Museu dos Correios, em Brasília.

Livro

Outro momento marcante foi o lançamento do livro “Porto de Paranaguá – 90 anos”. A obra conta a história da implantação do porto, destaca sua atualidade e aponta projetos futuros. O livro foi idealizado por Andrea Carolina Xavier e Meyer, esposa do diretor-presidente da Portos do Paraná. A coordenação editorial é de Fábio Brito, com textos da jornalista e escritora Maria Celeste Corrêa. As fotografias são assinadas pelos fotógrafos Zig Koch e Claudio Neves. A obra, com 204 páginas, foi patrocinada pela Cooperativa Agrária e conta com uma mensagem do governador Ratinho Júnior no preâmbulo.

Pedra Fundamental

O ato de descerramento da placa da pedra fundamental do Centro de Hidrografia do Serviço de Sinalização Náutica do Sul-Sudeste (SSN-8), foi outro marco das comemorações. O novo prédio abrigará o serviço responsável pela manutenção e fiscalização dos Auxílios à Navegação nos estados do Paraná e de São Paulo, assegurando segurança, organização e eficácia ao tráfego aquaviário.

A estrutura será construída em um terreno estratégico em Paranaguá, cedido à Marinha do Brasil por meio de Termo de Entrega firmado pela Superintendência do Patrimônio da União no Paraná (SPU-PR), em junho de 2024.

Fragata Liberal

Ao final da solenidade, a Banda do 8º Distrito Naval da Marinha executou a tradicional música de parabéns, acompanhada de uma cortina de fumaça colorida e dos cumprimentos oficiais do governador à comunidade portuária. O governador, acompanhado do diretor-presidente da Portos do Paraná e demais autoridades, subiram a bordo da Fragata Liberal (F-43).

A embarcação veio do Rio de Janeiro especialmente para a celebração dos 90 anos. No domingo (16), o navio recebeu 750 visitantes e mais de 500 doações de chocolates como bombons, wafers e barras para a campanha da Portos do Paraná intitulada Páscoa Para Todos.

Portuários

Três portuários foram homenageados pela excelência e boas práticas no ambiente profissional. Eles receberam das mãos do governador uma placa com uma mensagem de agradecimento. O mais experiente é Osmar de Oliveira, conhecido como “Cobrinha, que trabalha há 59 anos no Porto de Paranaguá como estivador. Nivaldo Domanski dos Santos e Sonia Regina de Araújo, com 51 e 41 anos de casa respectivamente, também foram homenageados. “Foi um ato nobre e uma homenagem bem oportuna, são 90 anos de Porto e 50 anos meus como portuário”, declarou Domanski.