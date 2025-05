Prefeitura contesta “fake news” e informa que restaurante do IFPR não vai fechar

A Prefeitura de Paranaguá divulgou uma nota nesta quarta-feira (7) para denunciar uma fake news e negar que o Restaurante Cidadão, mantido em parceria com Instituto Federal do Paraná (IFPR) será fechado.

“A informação correta, confirmada pela Secretaria Municipal de Família, Cidadania e Desenvolvimento Social (Semfac), é a da RENOVAÇÃO DO CONVÊNIO com o IFPR, garantindo a continuidade dos serviços prestados aos estudantes e à comunidade, mantidos pela Prefeitura em sua totalidade”, informa a publicação no site oficial do município. “O RESTAURANTE POPULAR PERMANECE ABERTO, funcionando e servindo alimentação de qualidade”.

Ainda segundo a nota, “entre outras informações inverídicas, também foi divulgado que a Prefeitura estaria planejando fechar postos de atendimento dos Correios na Ilha dos Valadares, Jardim Iguaçu e da Ilha do Mel, informações que não procedem”.