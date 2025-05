Prefeitura de Paranaguá mobiliza parceiros para Festa do Dia das Mães

Para celebrar o Dia das Mães, a Secretaria da Mulher de Paranaguá (Semmu) realizará um evento nesta quinta-feira (8), no terminal urbano de ônibus. A programação inclui sorteios de brindes, música, teste rápido de saúde, massagens, corte de cabelo, esmaltação das unhas e muito mais. A ação acontece das 14h às 17h e todos os serviços serão gratuitos.

Na sexta-feira (9), a Praça dos Leões terá uma tarde e começo de noite agitados para o público em geral e, principalmente, para as mulheres parnanguaras.

A Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Assuntos Sindicais de (Semtra) promove o evento “Festa do Dia das Mães”, das 14h às 20h, com muitas atrações.

Com música, atividades culturais e recreativas, a programação terá um animado bingo, das 16h às 18h, exclusivo para as mulheres. Sejam mães ou não, todas poderão participar. Haverá serviços gratuitos e brincadeiras com monitores do Sesc (Serviço Social do Comércio) e Senat (Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte). Alimentação, artesanato e produtos variados também serão ofertados ao público em aproximadamente 30 barracas da Feira da Lua e comerciantes locais.

O secretário da Semtra, Wagih Hammoud, adiantou que o bingo terá mais de 40 prêmios disponibilizados pelo Sindilojas (Sindicato dos Lojistas do Comércio e do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios de Paranaguá). As cartelas serão distribuídas gratuitamente na praça, somente uma para cada mulher que comparecer ao evento.

A Semtra também programou um animado sorteio de brindes. As brincadeiras devem durar a tarde toda, inclusive com a distribuição de presentes especiais. Quem pretende participar do bingo deve levar cadeira e apoio para marcar sua cartela.

A promoção será a terceira entre as datas comemorativas do ano com eventos antecipados na intenção de movimentar o centro da cidade, oferecer lazer aos cidadãos e fomentar as compras no comércio local.

“No início da gestão apresentamos ao prefeito Adriano Ramos a proposta de realizar eventos em seis datas ao longo do ano e ele determinou que houvesse promoções em todas. Após a Páscoa Encantada e a Festa do Trabalhador, o evento Festa do Dia das Mães será nossa terceira data e prevemos muito sucesso com grande participação das mulheres parnanguaras. Tudo está sendo preparado com muito carinho para elas pelas equipes da prefeitura”, explica o secretário.

Vacinação

A Secretaria Municipal de Saúde realizará também na tarde de sexta (9) uma carreata pelas ruas da cidade para divulgar o Dia D de Multivacinação, que será no sábado (10). Além de brinquedos para as crianças, pinturas, brincadeiras, vários serviços e bingo com mais de 40 prêmios, será possível tomar vacinas e atualizar as carteirinhas de vacinação. Pede-se levar documento e a carteirinha para atualização.