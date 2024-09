Evento da Itaipu Parquetec reúne startups, estudantes, investidores e empresas

Foto: Divulgação

Nos dias 4 e 5 de setembro de 2024, o Itaipu Parquetec promoveu o primeiro grande encontro do seu ecossistema de negócios, com o objetivo de conectar startups incubadas, investidores, empresas âncoras e estudantes. O evento, realizado nas dependências do Itaipu Parquetec, contou com a participação de cerca de 250 pessoas, que puderam explorar uma programação diversa voltada à capacitação empreendedora, conexões de negócios e visitas técnicas.

Entre as autoridades presentes estavam o diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, professor Irineu Colombo; o diretor de negócios e empreendedorismo Eduardo Miranda; a diretora administrativo-financeira, Clerione Herther; o diretor de Tecnologias, Alexandre Leite; e o diretor de Turismo, Yuri Benites.

O primeiro dia de evento (4) iniciou com uma cerimônia de abertura às 9h e prosseguiu com uma série de painéis e palestras com temáticas variadas como investimento, turismo, conectividade. Paralelamente, estudantes participaram de oficinas, enquanto empresas e startups dos editais ConectaIGU e Sanepar Startups participaram de rodadas pitchs para demonstrarem a empresas como foi o desenvolvimento de suas soluções com o apoio dos programas. O evento marcou a presença de grandes players de mercado para proporcionar conexões com o nosso ecossistema de negócios, como Thamara Prado, Head da Venture Capital da Natura, Sandro Fernandes, CEO do bondinho do Pão de Açúcar, do Grupo Iter e César Costa, CEO da Semente Negócios.

Eduardo Miranda, diretor de Negócios e Empreendedorismo do Itaipu Parquetec, destacou a importância desse encontro: “Essa aproximação é indispensável para a gente ter o nosso dia a dia com as startups. Muitas ainda não tinham tido a oportunidade de conhecer o parque e toda nossa infraestrutura. Hoje, esse evento inédito permite que mostremos um pouco do que produzimos e possamos também conhecer melhor as soluções desenvolvidas pelas startups. Serão dois dias muito ricos tanto para o Itaipu Parquetec quanto para nossos parceiros.”

O evento promoveu também o fortalecimento das conexões dentro do ecossistema ao trazer grandes players do mercado para networking com as startups incubadas. Gustavo Rafael Collere Possetti, especialista em pesquisa e inovação da Sanepar, comentou: “a parceria entre a Sanepar e o Itaipu Parquetec é um exemplo de como a inovação aberta pode contribuir diretamente para a agenda de sustentabilidade. O evento é uma oportunidade ímpar para construir arranjos colaborativos e compartilhar soluções criativas para desafios contemporâneos da sociedade.”

André de Castro Pereira Nunes, superintendente da área de Pesquisa Aplicada e Desenvolvimento Tecnológico da Finep, também reforçou a relevância do evento: “Este evento é uma janela de oportunidade para as startups se destacarem no mercado, especialmente em um ambiente tão dinâmico e inovador quanto o que temos aqui.”

Everton Schonardie Pasqual, superintendente de informática da Itaipu Binacional, que representou a diretoria da empresa, enfatizou a parceria essencial entre inovação e sustentabilidade: “A tecnologia desempenha um papel central no desenvolvimento de soluções inovadoras para os desafios energéticos e ambientais da nossa região. Eventos como esse são fundamentais para consolidar o papel da inovação nesse processo.”

A programação do primeiro dia encerrou-se às 17h, seguida de um happy hour oferecendo mais uma oportunidade para que os participantes pudessem trocar experiências e expandir suas redes de contato.

O segundo dia (5) foi dedicado exclusivamente às startups. Com cerca de 50 participantes, a programação incluiu visitas técnicas aos centros de competência do Parque, uma cerimônia de graduação com a vista da Itaipu Binacional ao fundo, para as startups que completaram a metodologia Santos Dumont, além de uma capacitação empreendedora foi oferecida durante a tarde.

Este evento inaugural celebra um novo capítulo no fortalecimento do ecossistema empreendedor do Itaipu Parquetec, promovendo a interação entre startups, estudantes, investidores e empresas, e evidenciando o potencial de transformação e inovação que emerge dessas conexões.