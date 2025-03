Expo Turismo apresenta programas de fomento a municípios e empresários

Fotos: Setu

O novo secretário estadual do Turismo, Leonaldo Paranhos, disse na sexta-feira (28), em Curitiba, que a gestão do governador Ratinho Júnior (PSD) mostra a força e a importância que o segmento alcançou entre as atividades econômicas do Paraná. “O turismo está tomando essa dimensão porque agora existe uma política de governo e uma decisão acertada de investir na área, promovendo a atuação em conjunto entre o Poder Público e a iniciativa privada”, disse Paranhos ao destacar que 500 gestores municipais e profissionais do turismo conheceram os programas e ações estaduais voltados à promoção do setor durante a Expo Turismo Paraná.

“Em 2024, o Paraná recebeu 894.536 turistas estrangeiros, aumento de 13,2% em relação a 2023. Em janeiro deste ano, o Paraná recebeu 206.861 visitantes de outros países, um crescimento de 25,7% em relação a janeiro de 2024. O turismo estrangeiro injetou R$ 5,8 bilhões no estado em 2024”, aponta Paranhos.

Durante a Expo Turismo, foram apresentados de perto os programas de fomento do Estado ara o setor. Os encontros aconteceram durante os dois dias do evento, nesta quinta e sexta-feira (27 e 28), no Viasoft Experience, em Curitiba.

O objetivo é manter a aproximação com o trade, a fim de apresentar como os gestores e empreendedores podem trabalhar à promoção do turismo de forma regional. O Viaje Paraná, órgão de promoção do setor, apresentou os principais atrativos do Estado e qual a sua atuação para a promoção dos destinos de forma eficaz.

A Secretaria estadual do Turismo demonstrou quais são os passos para acessar programas de fomento ligados ao setor, entre eles o Paraná + Viagens, o Paraná + Infraestrutura e o Paraná + Eventos.

As três leis integram o Programa Paraná Mais Cidades. O Paraná + Viagens prevê o repasse de recursos para os municípios para realizarem viagens dentro do Estado, visando incentivar o desenvolvimento do turismo interno, fortalecer a estruturação de destinos e fomentar a qualificação dos produtos turísticos paranaenses.

O Paraná + Infraestrutura tem o objetivo de qualificar a infraestrutura turística, melhorar a qualidade dos produtos turísticos e contribuir para a expansão do setor no Paraná. O programa abrange obras de construção, reforma e revitalização, aquisição de equipamentos e sinalização turística.

Já o Paraná + Eventos visa fomentar a viabilização de eventos regionais e geradores de fluxo turístico no Estado, com o objetivo de ampliar o fluxo turístico interno e propiciar o desenvolvimento local nos diversos setores da economia. “É inteligente fortalecer os municípios e termos arranjos produtivos de turismo de diversos segmentos”, completou o secretário.

Estratégias regionais

De acordo com a diretora de Gestão, Sustentabilidade e Qualificação da Secretaria do Turismo, Tatiana Nasser, uma palestra que gerou bastante interesse dos participantes foi sobre a regionalização do turismo, mapeamento e o caderno de oportunidade. “Eles aprenderam as estratégias para desenvolver os programas de forma regionalizada e foi um sucesso. Essas apresentações foram de grande importância para os gestores e profissionais do turismo entenderam quais são os recursos para impulsionar suas cidades”, disse.

De acordo com o diretor-presidente do Viaje Paraná, Irapuan Cortes, o turismo está em pleno crescimento no Paraná. “Nós somos o terceiro estado que mais recebe turistas estrangeiros no país. O Viaje Paraná tem a função de organizar essa promoção dos destinos, pois o turismo do Paraná sempre foi uma potência, mas são os gestores e os empreendedores da área que fazem com que os turistas realmente venham para cá e gostem do que vivenciam”, afirmou.