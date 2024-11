Faculdade Isepe Guaratuba promove evento do Dia da Consciência Negra

Faculdade Isepe Guaratuba promove evento do Dia da Consciência Negra

A Faculdade Isepe Guaratuba promove, na noite desta terça-feira (19), um encontro sobre o Dia da Consciência Negra, com atividades culturais e debate.

O evento é aberto a todos.

Confira a programação:

19h30 | Abertura com Capoeira

19h50 | Roda de Conversa com convidados

20h30 | Intervalo

21h | Oficina com brincadeiras de origem Africana

21h30 | Teatro de Mesa e encerramento

Local: Faculdade Isepe Guaratuba

Rua Joaquim Menelau de Almeida Tôrres, 101, Centro.

Feriado nacional

O Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra é comemorado em 20 de novembro. Por um decreto assinado pelo presidente Lula no final de 2023, será, pela primeira vez, um feriado nacional.

A dia já era feriado em alguns estado do Brasil, é uma homenagem à memória de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes da resistência negra contra a escravidão no Brasil e símbolo da luta pela liberdade.

A data serve para uma reflexão sobre a importância do combate ao racismo e promoção da igualdade racial.