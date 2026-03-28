Feiras, churrasco e rodas de conversa movimentam Pontal neste sábado

Diversas instituições sociais movimentam a cidade em eventos beneficentes, de defesa dos direitos e de economia popular

A Feira do Empreendedor será realizada na Capela do Sagrado Coração de Jesus no balneário Shangri-lá, das 10h as 17h. A feira terá uma variedade de produtos e serviços. Haverá brechó, papelaria criativa, artesanato, bolos, massas congeladas, produtos personalizados, sorvetes e demais serviços. A feira é uma realização do Movimento Empreendedorismo Gerando Alternativas (Mega), da Associação Comercial, Industrial e Agrícola (Aciapar) de Pontal do Paraná e da Naim Consultoria e Treinamento com apoio da Comunidade da Capela do Sagrado Coração de Jesus de Shangri-lá.

Na ocasião também estará ocorrendo o Churrasco Beneficente em prol da Escola Especial Municipal Ilha do Saber, realizado pela Aciapar de Pontal do Paraná, o Rotary Club Pontal do Paraná, a Escola Especial Ilha do Saber, com apoio do Mega. O churrasco custa R$ 45 reais e pode ser reservado no contato (41)99273-7370.

Ainda sobre o sábado haverá a partir das 11h a Feira do Sol no balneário Pontal do Sul, a feira é do artesanato local. No período da tarde (a partir das 13h) haverá rodas de conversas alusivas ao dia internacional da mulher, as rodas abordaram temas como: violência contra a mulher, saúde da mulher e participação social das mulheres nos fóruns de defesa dos direitos das mulheres.

As rodas são uma realização do SindSaúde, o Conselho Estadual das Mulheres da Central dos Movimentos Populares do Paraná, o Fórum Popular de Saúde do Paraná (FOPS) com apoio Conselho Municipal dos Direitos das Mulheres de Pontal do Paraná.