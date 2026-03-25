Merendeiras de Pontal e Paranaguá servem de inspiração na alimentação escolar

Caderno “Experiências Inspiradoras na Educação Alimentar” produzido pela Itaipu e encontro em Foz do Iguaçu valorizam práticas dos municípios

Encontro promovido pela Itaipu foi marcado pela valorização dos profissionais da alimentação escolar no PR e MS. Fotos: Vídeo UP/Itaipu Parquetec.

Duas experiências da merenda escolar de Pontal do Paraná e uma de Paranaguá são destaques no programa da Itaipu sobre alimentação e valorização das merendeiras da rede pública dos municípios.

No último dia 19, a Itaipu Binacional e o Itaipu Parquetec reuniram em Foz do Iguaçu cerca de 900 nutricionistas, cozinheiros escolares e gestores das secretarias municipais de educação do Paraná e sul do Mato Grosso do Sul, no “Encontro de Integração da Formação em Segurança Alimentar e Nutricional”.

O evento está inserido num processo formativo iniciado em 2025 com profissionais de mais de 180 municípios, com atividades presenciais, on-line e visitas técnicas.

A iniciativa faz parte do convênio de Governança Participativa para a Sustentabilidade da Itaipu e Itaipu Parquetec, por meio dos Núcleos de Cooperação Socioambiental. “O objetivo é fortalecer a segurança alimentar no ambiente escolar, promovendo a troca de experiências, a valorização dos profissionais e o aprimoramento das políticas públicas voltadas à alimentação escolar”, explica a Itaipu. “A medida também reforça o papel estratégico da alimentação escolar no desenvolvimento das crianças e adolescentes, destacando a importância de práticas nutricionais adequadas, da educação alimentar e da valorização da agricultura familiar como eixo de sustentabilidade e desenvolvimento local”.

Durante o encontro, foi apresentado um um painel sobre experiências inspiradoras de nutricionistas responsáveis pela alimentação escolar. Outras experiências compõem o caderno “Experiências Inspiradoras na Educação Alimentar”. Nele, são destacados diversos aspectos da alimentação escolar.

No “Planejamento de cardápios saudáveis, inclusivos e sustentáveis”, Paranaguá é um dos exemplos com a “Lista de alimentos aceitos para alunos com diagnóstico/ investigação de Transtorno de Espectro Autista – TEA e seletividade alimentar”, desenvolvida nas escolas públicas municipais. Outra experiência de planejamento destacada é o projeto “Sustentabilidade que Alimenta: Integração do Pescado Local ao PNAE como Estratégia de Segurança Alimentar em Pontal do Paraná”.

No eixo temático “Valorização e capacitação das merendeiras: papel essencial na execução das boas práticas”, Pontal é citada com o projeto “Mãos que Nutrem o Futuro: Boas Práticas Sustentáveis na Alimentação Escolar”.

As experiências, com relatos de 80 nutricionistas, com textos e fotos, estão na plataforma dos núcleos: https://nucleosocioambiental.org.br/. Acesse aqui ou leia no final deste texto.

Qualidade de vida

Presente ao evento, o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri, comentou sobre a relevância das políticas públicas implementadas pelo governo do presidente Lula voltadas à segurança alimentar e nutricional e da valorização de todas as pessoas envolvidas nesse processo, que vai desde a preocupação com a aquisição de produtos da agricultura familiar até o processo de formação dos profissionais responsáveis peça alimentação escolar. “Temos que lembrar da importância das merendeiras, dos nutricionistas e de quem trabalha nessa área da nutrição escolar, que se preocupam não só em alimentar a criança naquele dia, mas de toda a educação para uma alimentação saudável a vida toda.”

O diretor-superintendente do Itaipu Parquetec, Irineu Colombo, também destacou como foi fundamental ter um governo que coloca o combate à fome no centro de suas ações. “Essa diretriz do presidente Lula para a Itaipu, que passou também para o Itaipu Parquetec, foi essencial para a gente trabalhar por uma alimentação saudável, que ao mesmo tempo garante a segurança alimentar todo dia para alunos, professoras, professores, para quem trabalha com a agricultura, também garante renda para o pequeno agricultor.”

Para a gestora do convênio dos Núcleos de Cooperação Socioambiental, Rosani Borba, a formação deve ajudar a ampliar o alcance dessas ações para uma maior quantidade de profissionais envolvidos com a alimentação escolar, que replicam o que aprendem em seus municípios. “Nós como Itaipu e Itaipu Parquetec estamos chegando em muitos territórios, e são municípios de portes diferentes. Então nosso objetivo é constituir uma grande rede de conexões, que fortaleça a segurança alimentar, a agricultura familiar, os cuidados com a terra, enfim, tudo o que está interligado para uma alimentação saudável. E que bom que as nutricionistas que estão participando entenderam que nosso grande objetivo é que a gente se ajude e trabalhe juntos.”