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Cachalote encalha na Ilha do Mel e é resgatada para reabilitação

Redação
Fotos: LEC-UFPR

Uma rara cachalote (Kogia sp.), mamífero marinho da família de golfinhos e baleias, encalhou na manhã desta quarta-feira (24) na porção oeste da  Ilha do Mel, em Paranaguá. 

Trata-se de uma fêmea juvenil de cerca de 2,10 metros, que foi resgatada pela equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR) e encaminhado para o Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde da Fauna Marinha (CReD/UFPR). O animal está sob monitoramento intensivo devido ao quadro delicado de saúde.

O cetáceo foi avistado por populares que acionaram o LEC, responsável pela execução do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) no estado. 

Uma equipe multidisciplinar se deslocou imediatamente ao local para realizar os primeiros atendimentos, focando na estabilização e preparação para o transporte até o CReD, localizado no Centro de Estudos do Mar (CEM-UFPR), em Pontal do Paraná.

O animal apresenta diversas escoriações pelo corpo e marcas compatíveis com mordidas de tubarão-charuto (Isistius brasiliensis).

O médico veterinário do PMP-BS/LEC-UFPR, Felipe Fukumori, destacou que o quadro clínico da fêmea exige atenção constante. “Estamos realizando todos os procedimentos necessários para estabilizar o animal, com suporte intensivo e monitoramento contínuo. As próximas horas são fundamentais para avaliar a resposta aos tratamentos iniciais”, ressaltou.

Registro raro em áreas costeiras

O registro do encalhe chama a atenção, pois o cachalote é uma espécie rara em regiões costeiras, habitando geralmente águas oceânicas e distantes da zona da costa.

Liana Rosa, gerente operacional do PMP-BS/LEC-UFPR, afirmou que ocorrências como esta permitem ampliar o conhecimento sobre espécies marinhas ainda com poucas informações sobre ocorrência no Brasil. Segundo ela, “Por ser um animal de hábitos oceânicos e discreto, muitos dos registros que temos nacionalmente estão relacionados às situações de encalhe. Cada ocorrência representa uma oportunidade importante de coleta de dados e compreensão sobre a biologia e as ameaças enfrentadas pelas espécies marinhas, incluindo espécies migratórias e de distribuição ainda pouco conhecida da espécie”, explicou.

Sobre o PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).

Redação
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