Feriado prolongado de Corpus Christi tem 19ª Festa da Tainha de Guaratuba

Começa na próxima quarta-feira (29), na véspera do feriado de Corpus Christi, a 19ª Festa da Tainha de Guaratuba. O evento acontece até o domingo (2), no pátio do Mercado Municipal de Peixe.

A festa é beneficente e os recursos são destinados às ações sociais da ONG Tumy (Tenda de Umbanda Mãe Yemanja). Tendo à frente Luiza Nunes de Oliveira, o evento reúne gastronomia – almoço e janta –, apresentações artísticas, além dos tradicionais bingos e do 19º Festival da Canção da Festa da Tainha.

Confira a programação completa:

29/05- Quarta-feira:

11h30 – Almoço tradicional da Festa da Tainha com música ao vivo e almoço beneficente com os alunos da Apae, Apadvg. Bênção do padre Padre Antônio Carlos da Silva, da Paróquia São Francisco de Assis.

13h00 – Apresentação de alunos Apae/Apadvg.

14h00 – Binguinho dinheiro paga dinheiro e prêmios.

19h00 – Janta tradicional da Festa da Tainha c/ música ao vivo.

19h30 – Concurso Rainha e Mini Rainha da Festa da Tainha de Guaratuba

22h00 – Dança do ventre com o grupo Anah Venâncio.

22h30 – Show com a dupla Luciano & Renato.

30/05 – Quinta-feira:

11h30 – Almoço tradicional da Festa da Tainha com música ao vivo.

14h00 – Binguinho dinheiro paga dinheiro e prêmios.

19h00 – Janta tradicional da Festa da Tainha.

19h00 – Peça teatral infanto-juvenil Macbeth 333 da Cia Tagarelices, de Curitiba.

20h00 – 19º Festival da Canção da Festa da Tainha (classificação).

22h30 – Show nacional com a banda Cristiano & Fogo Nativo.

31/05 – Sexta-feira:

11h30 – Almoço tradicional da Festa da Tainha com música ao vivo.

14h00 – Binguinho dinheiro paga dinheiro e prêmios.

19h00 – Janta tradicional da Festa da Tainha.

19h30- 19º Festival da Canção da Festa da Tainha (final + premiações).

22h30- Show nacional com o grupo Tá na Moda.

01/06 – Sábado:

11h30 – Almoço tradicional da Festa da Tainha com música ao vivo e ampla praça de alimentação.

12h00 – Show com a dupla Márcia & João Victor.

13h30 – Show com a dupla Helieser & Juninho.

15h00 – Binguinho dinheiro paga dinheiro e prêmios.

19h00 – Janta tradicional da Festa da Tainha com música ao vivo.

20h00 – Abertura do show principal com a banda RF Lefigarroo.

22h30 – Show nacional com o grupo Turbinados da Vaneira.

02/06 – Domingo:

11h30 – Almoço + show de pagode durante o almoço com o grupo Galera.com.

14h00 – Show com a dupla Helieser &Juninho.

16h00 – Binguinho dinheiro paga dinheiro e prêmios.

19h00 – Janta tradicional da Festa da Tainha.

20h00 – Bingão com show de prêmios 1° prêmio R$5,000,00.

00h00 – Encerramento