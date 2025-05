Clima em abril: Guaratuba teve menos chuvas e Guaraqueçaba mais calor que na média

Em mês de chuvas irregulares, em Guaratuba choveu quase 40% menos | foto: Gustavo Aquino/Correio do Litoral

Abril teve chuvas irregulares no Paraná, como é comum no outono. Na metade Norte do Paraná as chuvas seguiram a média prevista para o mês de abril.

Já na metade Sul do estado, as chuvas foram mais irregulares e algumas cidades tiveram pouca precipitação, como toda a região litorânea e cidades como Cascavel e Foz do Iguaçu. Guaratuba teve chuva bem abaixo da média histórica. Eram esperados 205 mm, mas choveu apenas 126 mm em abril, quase 40% menos.

Os dados foram divulgados na quinta-feira (1º), pelo Simepar (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná).

Temperaturas

Sobre as temperaturas, em quase todo o estado abril seguiu a média histórica. As temperaturas mínimas, geralmente registradas ao amanhecer, também ficaram dentro do esperado para o mês. Praticamente todo o estado seguiu a média histórica.

As máximas, entretanto, que ocorrem por volta das 14h ou 15h, tiveram declínio significativo em praticamente todas as regiões paranaenses, o que também impactou nas temperaturas médias.

O Paraná registrou temperaturas máximas abaixo da média histórica em praticamente todas as regiões, com destaque para a região de Maringá, que teve um declínio de 3,3°C nas temperaturas máximas em abril de 2025 em comparação à média histórica.

Guaraqueçaba, no entanto, assim como todo o Noroeste e a região de Guarapuava tiveram temperaturas máximas entre 2°C a 3°C abaixo da média para o mês.

Imagem e dados: Simepar

Leia também: