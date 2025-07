Festa do Divino de Guaratuba apresenta casal festeiro de 2026

Foi anunciado neste sábado (19), penúltimo dia da Festa do Divino Espírito Santo de Guaratuba, o casal festeiro-mor de 2026 : Dayana Trevisan, 27 anos, e Eduardo de Souza, 28 anos.

Os dois receberam as bandeiras do Divino Espírito Santo (vermelha), e da Santíssima Trindade (branca) das mãos do casal de 2025, Marcelli de Souza Marcon da Silva e Jacson Luis da Silva.

Sob aplausos, entraram na igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso, acompanhados dos músicos foliões. O rito acontece todos os anos e é sempre emocionante.

Dayana e Eduardo ficarão à frente da organização da festa do próximo ano, e contarão com apoio dos casais festeiros dos anos anteriores, dos membros do Instituto Cultural e Social Mãe do Bom Sucesso, fiéis e diversos voluntários.

A Festa do Divino de Guaratuba de 2025 contou com tempo bom em todos os dias e encerra neste domingo (20), com intensa programação:

09h30 Passeio ciclístico com bênção das bicicletas

10h Abertura das barracas

10h Missa festiva

12h Almoço musical

14h às 18h Bingo da tarde

18h Festival de Prêmios com transmissão para os demais pavilhões

20h30 Show com Ministério Missão 27

22h Show de encerramento com Manotaço

01h Encerramento geral

A missa completa: