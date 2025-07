Festival de Inverno terá 10 competições esportivas no Litoral

A arena em Matinhos e o cuidado com a proteção da restinga | foto: Clovis Santos (@clovisfotolink)

O segundo fim de semana do Festival de Inverno dos Jogos de Aventura e Natureza (JAN) promete agitar o Litoral do Paraná com uma programação intensa de competições, oficinas e atrações culturais. De sexta-feira (18) a domingo (20), os municípios de Matinhos, Pontal do Paraná, Paranaguá, Antonina e Guaratuba recebem dez eventos esportivos oficiais, seis oficinas abertas ao público e três apresentações do tradicional Balão do JAN, símbolo do evento.

A Arena JAN, em Matinhos, será um dos principais polos de atividades, sediando simultaneamente três grandes competições: o Campeonato Brasileiro de Handebol de Praia, o Campeonato Paranaense de Vôlei de Praia e a modalidade de Futevôlei. A estrutura montada inclui mais de 15 quadras esportivas para receber os torneios.

“As últimas semanas já foram um sucesso e com certeza essa promete ainda mais. Teremos várias competições em nível nacional, com os melhores atletas de suas modalidades. Só em Matinhos, a Arena JAN receberá mais de mil atletas”, afirma Tiago Campos, diretor de Inovação e Desenvolvimento da Secretaria de Estado do Esporte (SEES).

Outros destaques da programação incluem o Campeonato Brasileiro de Bodyboarding, em Pontal do Paraná; a Capoeira em Paranaguá; e modalidades como o Surfe na Ilha do Mel, Maratona Aquática na Praia Mansa de Caiobá, e Cross Games em Guaratuba. Também ocorrem provas de Ciclismo Mountain Bike e Pesca de Areia, ambas em Pontal do Paraná.

Além das disputas, o público poderá participar de oficinas esportivas na sexta-feira (18). Serão oferecidas atividades de Rugby e Stand Up Paddle em Antonina; Beach Tennis, Orientação e Slackline em Guaratuba; e Skate em Paranaguá, entre outras. As ações são gratuitas e visam incentivar o fomento e a prática esportiva.

Até o dia 27 de julho, os Jogos de Aventura e Natureza seguem com uma extensa programação em sete municípios do litoral paranaense. Criados pelo Governo do Estado em 2019, os JANs são uma iniciativa pioneira no Brasil ao unir esporte, turismo sustentável e preservação ambiental. A realização é da SEES, com apoio de diversas entidades públicas e privadas.

Segundo Tiago Campos, o evento é uma ferramenta estratégica de desenvolvimento regional. “Estamos usando o esporte como indutor do turismo, gerador de emprego, renda, desenvolvimento econômico e também para movimentar o nosso litoral neste período de menor fluxo de visitantes”, ressalta.

Beach soccer no final de semana passado | foto: Clovis Santos (@clovisfotolink)

Confira a programação:

Oficinas (18/7, às 9h)

Rugby e Stand Up – Praça Romildo Gonçalves, Antonina

Beach Tennis, Orientação e Slackline – Parque Municipal, Guaratuba

Beach Tennis, Handebol de Areia e Vôlei de Praia – Arena JAN, Matinhos

Chase Tag e Slackline – Arena Vicente Gurski, Matinhos

Skate – Pista Edlei Antonio da Silva, Paranaguá

Competições

18 a 20/07 – Vôlei de Praia – Arena JAN, Matinhos – 08h

18 a 20/07 – Handebol de Areia – Arena JAN, Matinhos – 08h

18 a 20/07 – Bodyboarding – Praia de Leste, Pontal do Paraná – 08h

18 a 20/07 – Futevôlei – Arena JAN, Matinhos – 08h

18 a 20/07 – Capoeira – Arena Albertina Salmon, Paranaguá – 08h

19/07 – Cross Games – Praia Central, Guaratuba – 07h

19 e 20/07 – Surf – Praia do Farol, Ilha do Mel – 08h

19 e 20/07 – Pesca de Areia – Praia de Leste, Pontal do Paraná – 07h

19 e 20/07 – Ciclismo Mountain Bike – Pontal do Sul, Pontal do Paraná – 07h30

20/07 – Maratona Aquática – Praia Mansa (Caiobá), Matinhos – 07h