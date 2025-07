Piloto de paramotor cai no mar e é resgatado entre Guaratuba e Matinhos

Claudinei de Oliveira, de 59 anos, foi resgatado na tarde desta quarta-feira (16), após cair com o paramotor no mar, a cerca de 800 metros da costa, entre Guaratuba e Matinhos.

A notícia é do grupo do Instagram “Guaratube-se” e do Portal da Cidade de Guaratuba. Leia resumo editado e acesse as publicações originais.

Aposentado há 9 anos e ex-piloto de helicóptero da Polícia Rodoviária Federal, com um ano de experiência em paramotor e mais de 80 horas de voo, Claudinei de Oliveira e dois colegas retornavam de almoço em Itapoá (SC) para Matinhos.

O voo, a 540 metros de altitude sobre a praia de Guaratuba, seguia tranquilo, conforme previsão. Contudo, perto do Morro do Boi, o vento acelerou inesperadamente, segurando o paramotor e causando perda de altitude. O consumo de combustível também subiu, inviabilizando a travessia.

Ao perceber a queda iminente, Claudinei avisou os colegas via rádio. Com colete salva-vidas e paraquedas reserva, ele pousou na água e o colete auto inflou.

Um grupo de amigos, incluindo Ricardo Sadzinski (piloto do barco), Murilo Wolff, Rafa Punhatoski, Gustavo Tauchen, Érica Mesquita, Sarila Botton, Odilon Domingos, Vivian Lorenzi, e o pequeno Felipe, retornava da Ilha do Mel e avistou Claudinei perdendo altura. Agindo em minutos, Ricardo fez uma volta rápida, Gustavo preparou uma boia junto com a Érica puxaram Claudinei para dentro da embarcação.

No barco, Claudinei estava bem e sem lesões. Ele foi aquecido e levado para a Marina Tauchen.

Leia as fontes na íntegra: @guaratubese e Portal da Cidade