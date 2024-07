Festa do Divino de Guaratuba termina com escolha do casal festeiro de 2025

A Festa do Divino Espírito Santo de 2024 em Guaratuba encerrou neste domingo (14) anunciando o casal festeiro-mór que irá organizar a festa de 2025. Foram escolhidos Jacson e Marcelli Souza, jovem casal da comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, no bairro Brejatuba.

Eles ficarão à frente de outros casais festeiros, de voluntários e dos membros do Instituto Cultural e Social Mãe do Bom Sucesso.

No domingo também aconteceu o bingão do Show de Prêmios, com transmissão ao vivo pela internet.

O primeiro prêmio, um Renault Kwid, foi para Romilda Maciel Brotto, moradora de Guaratuba. O segundo, no valor de R$ 10 mil, foi para Lucas Macioski de Curitiba. O terceiro, de R$ 5 mil, para Rafael Luis Lopes de Guaratuba. Os vencedores do 4º prêmio, de R$ 3 mil, foram para Vitor Rocha de Oliveira, de Guaratuba e Maria Valentina, de Rolândia, no Norte do Paraná.