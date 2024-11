Festa do Rocio deve reunir 300 mil pessoas em Paranaguá até o dia 17

Novo manto foi confeccionado à mão, bordado em relevo com mais de cinco mil cristais Swarovski | foto: Santuário do Rocio

Acontece nesta quarta-feira (6), a 1ª novena da 211ª Festa de Nossa Senhora do Rocio, padroeira do Paraná, em Paranaguá, maior evento religioso do Estado.

Até 17 de novembro, a tradicional celebração envolve missas, programações culturais, shows, caminhadas, novenas, romarias cavalgadas e demais ações voltadas à devoção. O Paraná foi o primeiro – e por muito tempo o único – Estado a ter uma padroeira reconhecida pelo Vaticano, desde de 1977.

Com o tema “Mãe do Rocio, revela-nos a Luz do mundo”, que reflete os ministérios luminosos do rosário, a festividade iniciou no dia 3 de novembro com procissões durante o dia e a tradicional solenidade da Troca do Manto.

O novenário da Padroeira do Paraná acontecerá dos dias 6 a 14 de novembro, com seis horários disponibilizados para os devotos. As missas e novenas solenes serão celebradas às 19h por bispos convidados pelo Santuário do Rocio.

Confira a programação completa:

DIA 06.11 (Quarta-feira): 1º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

09h00 Novena dos Estudantes

12h00 Novena

14h00 Novena

16h00 Novena

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Geremias Steinmetz

Visitantes: Paróquia São Cristóvão e Paróquia Santa Josefina Bakhita

DIA 07.11 (Quinta-feira): 2º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

09h00 Novena dos Estudantes

12h00 Novena

14h00 Novena

16h00 Novena

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Amilton Manoel da Silva

Visitantes: Paróquia Nossa Senhora do Bom Sucesso (Guaratuba), Paróquia Nossa Senhora da Paz, Seminário Diocesano Senhora do Rocio e Seminário Diocesano Propedêutico São João XXIII

DIA 08.11 (Sexta-feira): 3º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

09h00 Novena dos Estudantes

12h00 Novena

14h00 Novena

16h00 Novena

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Anuar Battisti

Visitantes: Paróquia Catedral Nossa Senhora do Rosário e Santuário São Francisco das Chagas

DIA 09.11 (Sábado): 4º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

08h00 1ª Romaria dos Caminhoneiros – Saída da Paróquia São Cristóvão

09h00 Novena dos Estudantes

10h00 3ª Romaria das Crianças – Santuário do Rocio

12h00 Novena

14h00 Novena

16h00 Novena

16h00 12ª Procissão Ciclística – Saída da Paróquia Nossa Senhora da Paz

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Sérgio Braschi

Visitantes: Paróquia Nossa Senhora do Pilar (Antonina)

DIA 10.11 (Domingo): 5º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

08h00 19ª Procissão Marítima – Saída da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes

09h00 Missa e Novena

10h00 Bolo da Padroeira

12h00 Missa e Novena – Paróquia Senhor Bom Jesus dos Perdões (Guaraqueçaba)

Presidência: Pe. Gilberto Rodrigues

14h00 Missa e Novena

16h00 Missa e Novena

16h00 8ª Procissão Motorizada – Saída da Paróquia São João Batista

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Reginei José Modolo (Zico)

Visitantes: Paróquia São Francisco de Assis (Guaratuba)

DIA 11.11 (Segunda-feira): 6º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

09h00 Novena dos Estudantes

12h00 Novena

14h00 Novena

16h00 Novena

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Adenis Roberto de Oliveira

Visitantes: Paróquia São Pedro e São Paulo (Pontal) e Paróquia Santuário São José (Pontal)

DIA 12.11 (Terça-feira): 7º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

09h00 Novena dos Estudantes

12h00 Novena

14h00 Novena

16h00 Novena

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Murilo Krieger

Visitantes: Paróquia São Pedro Apóstolo (Matinhos), Paróquia São João Batista (Campina Grande do Sul), Paróquia Nossa Senhora do Porto (Morretes) e Paróquia Santana (Caiobá)

DIA 13.11 (Quarta-feira): 8º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

09h00 Novena dos Estudantes

12h00 Novena

14h00 Novena

16h00 Novena

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Celso Antônio Marchiori

Visitantes: Comunidades de Vida Religiosa, Comunidades Terapêuticas e Comunidades de Vida

DIA 14.11 (Quinta-feira): 9º Dia da Novena

05h00 Recitação do Santo Terço

06h00 Missa e Novena

09h00 Novena dos Estudantes

12h00 Novena

14h00 Novena

16h00 Novena

19h00 Missa e Novena

Presidência: Dom Bento de Souza, OSB

Visitantes: Paróquia São João Batista e Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes

21h00 Show Naxional com a dupla João Bosco e Vinícius

DIA 15.11 (Sexta-feira): Festa

05h00 Missa

07h00 Missa

09h00 Missa Solene Campal

Presidência: Dom Edmar Peron

11h00 Missa

12h00 Missa

13h30 Missa

15h00 Missa

16h00 211° Procissão de Nossa Senhora do Rocio até a Catedral Diocesana

20h00 Show Musical: Pe. Fábio de Mello

DIA 16.11 (Sábado):

18h00 Missa na Catedral

19h00 Procissão Luminosa de Retorno

21h00 Bênção final da festa e anuncio da festa 2025

DIA 17.11 (Domingo)

09h00, 11h00, 17h00, 19h00 Missas

20h00 Live do Sorteio da Promoção de Prêmios (Redes Sociais do Santuário e Rádio Difusora)