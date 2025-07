Guarda Municipal de Paranaguá apresenta balanço, com destaque para a proteção à mulher

A Guarda Civil Municipal de Paranaguá (GCM), divulgou, na última quinta-feira (17), um balanço de suas atividades no primeiro semestre de 2025, com destaque para o combate à violência de gênero. Também houve ações preventivas nas escolas, atuações no trânsito. e combate direto à criminalidade.

De janeiro a junho, a GCM registrou 1.638 boletins de ocorrência. A Patrulha Maria da Penha realizou 800 atendimentos, se consolidando como instrumento de acolhimento e proteção às mulheres vítimas de violência doméstica.

Fotos: GCM/Divulgação

Trânsito e tráfico

No apoio à segurança viária, a GCM recolheu 34 motocicletas irregulares e apreendeu 48 bicicletas motorizadas construídas de forma artesanal, retirando das ruas veículos que colocavam em risco a vida de pedestres e condutores. Também recuperou seis veículos e cinco motos com registros de furto ou roubo.

A atuação preventiva ganhou destaque com 608 atendimentos presenciais da Patrulha Escolar, que atua na proteção do ambiente educacional, e 33 ações educativas voltadas ao trânsito, promovendo a conscientização de motoristas, ciclistas e pedestres.

O combate direto à criminalidade resultou em 32 prisões por tráfico de drogas e 11 por furto, além do cumprimento de 68 mandados judiciais. A integração com outras instituições públicas também marcou o semestre, com a realização de 261 apoios a órgãos como a Secretaria de Saúde, Educação, Assistência Social e outras forças de segurança.

Para o secretário municipal de Segurança, Francisco de Nobrega, os números reforçam o papel estratégico da Guarda Civil Municipal na promoção da ordem pública, na proteção dos cidadãos e no fortalecimento da rede de segurança em Paranaguá. “Este relatório mostra que a GCM está presente em todos os bairros, atendendo desde ocorrências cotidianas até operações integradas mais complexas. A Guarda tem um papel essencial no cuidado com a população, atuando com firmeza, proximidade e respeito aos direitos dos cidadãos”, destacou.

Fonte: Secom Paranaguá / jornalista: Kaike Mello