Filhote de elefante-marinho encalha vivo em Matinhos

Animal atendido está em processo de estabilização no Centro de Reabilitação da UFPR, em Pontal do Paraná

Vídeo e fotos: LEC-UFPR

Na manhã desta sexta-feira (26/12), um elefante-marinho (Mirounga leonina), um animal da família das focas, encalhou no Balneário Monções, em Matinhos. O animal foi encontrado por volta das 6h30 por uma equipe da Polícia Militar que realizava o patrulhamento da orla. Ao fazer o registro prontamente acionaram a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR), instituição executora do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS/LEC-UFPR) no estado.

Seguindo o protocolo do estado do Paraná (PRAE), até a chegada da equipe multidisciplinar do PMP-BS/LEC-UFPR, a Polícia Militar do Paraná realizou o isolamento da área, garantindo a segurança do animal e das pessoas que circulavam pelo local. Após a avaliação inicial em campo, a equipe optou pelo transporte do elefante-marinho ao Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CReD-UFPR), localizado no Centro de Estudos do Mar da UFPR, em Pontal do Sul, no município de Pontal do Paraná.

O animal é um filhote elefante-marinho, com 65,9 kg e aproximadamente 1,50 metro de comprimento. No CReD/UFPR, ele foi atendido e encontra-se em fase de estabilização, sob cuidados da equipe técnica. Amostras biológicas e de saúde foram coletadas para a realização de exames clínicos, que irão auxiliar na identificação das possíveis causas do encalhe e na definição das condutas para o melhor o tratamento do animal

De acordo com o assistente técnico de campo do PMP-BS/LEC-UFPR, o biólogo Thomaz Barreto, o acionamento e direção do primeiro atendimento é fundamental para o sucesso do resgate. “É muito importante que, ao encontrar um animal encalhado, a população entre em contato imediatamente. Nossas equipes são treinadas e estão diariamente nas praias do Paraná monitorando e registrando as ocorrências de animais marinhos, o que permite um atendimento rápido e adequado em situações como essa”, destaca Thomaz.

Fabio Henrique de Lima, médico veterinário e responsável técnico do PMP-BS/LEC-UFPR reforça que a colaboração da população é essencial para não agravar o estado de saúde do animal. “Ao avistar um animal marinho encalhado, a orientação é não se aproximar, não tocar e não tentar devolvê-lo ao mar. Qualquer interferência pode aumentar o estresse e agravar o quadro clínico, reduzindo as chances de recuperação”, explica o Fabio.

Os elefantes marinhos são do mesmo grupo das focas e em geral ocorrem no litoral em períodos de inverno e primavera. Esta é a primeira vez que temos um juvenil desta espécie no Paraná, os demais registros foram sempre de animais adultos. A espécie utiliza a região sul da Argentina para reprodução e áreas sub-Antárticas para alimentação.

A ocorrência deste animal reforça a importância do monitoramento contínuo das praias, da atuação integrada entre instituições e do papel da sociedade no acionamento correto dos órgãos responsáveis, contribuindo para a proteção da fauna marinha e para a conservação dos ecossistemas marinhos.

Informações mais precisas sobre esta ocorrência e estado de saúde do animal serão discutidas junto a Rede de Encalhe e Informação de Mamíferos Aquáticos do Brasil (Remab) – coordenada pelo Centro de Pesquisa e Conservação dos Mamíferos Aquáticos (ICMBio/CMA) – e logo que possível serão trazidas a todos.

SOBRE O PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução do projeto é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).