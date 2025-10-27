Correio do Litoral
Filhote de toninha encalha na praia e é resgatado com vida na Ilha do Mel

Redação
Espécie criticamente ameaçada de extinção segue em estabilização e cuidados intensivos no CReD-UFPR
Toninha recebendo alimentação | Imagens: LEC-UFPR

Um filhote de toninha, espécie criticamente ameaçada de extinção, foi resgatado com vida na noite da última sexta-feira (24), na praia da Ilha do Mel em Paranaguá.

O animal, uma fêmea recém-nascida de 61 centímetros de comprimento total e 2,85 kg, foi encontrado por um turista e por um policial militar, que acionaram a equipe do Laboratório de Ecologia e Conservação da Universidade Federal do Paraná (LEC-UFPR), executora do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS/LEC-UFPR) no Paraná.

Após o acionamento, a equipe realizou os primeiros procedimentos de suporte e avaliação clínica. Em seguida, a toninha foi transportada para o Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise da Saúde da Fauna Marinha (CReD-UFPR), estrutura coordenada pelo LEC-UFPR e localizada no Centro de Estudos do Mar da UFPR, em Pontal do Sul. 

De acordo com o médico-veterinário e responsável técnico do PMP-BS/LEC-UFPR, Fábio Henrique de Lima, o animal apresentava sinais de fraqueza e instabilidade, comuns em filhotes recém-nascidos. “Trata-se de um caso extremamente delicado, pois filhotes dessa idade demandam atenção constante e condições específicas para se manterem estáveis. Contamos com o apoio de uma rede internacional de especialistas, que compartilha protocolos e experiências sobre o atendimento de toninhas, o que tem sido essencial para conduzir o tratamento da melhor forma possível”, explica o veterinário.

No CReD, a toninha permanece em processo de estabilização, recebendo cuidados intensivos e monitoramento contínuo pela equipe multidisciplinar. A equipe acompanha parâmetros clínicos, comportamento e resposta aos estímulos, com o objetivo de garantir as melhores chances de recuperação do animal.

Golfinho mais ameaçado da América do Sul

A toninha (Pontoporia blainvillei) é um pequeno cetáceo costeiro e é considerada a espécie de golfinho mais ameaçada de extinção da América do Sul. No Brasil, encontra-se na categoria “criticamente ameaçada”, segundo a Portaria MMA Nº 148, de 7 de junho de 2022, de espécies ameaçadas no Brasil e classificada como “em perigo” na  Lista de Espécies da Fauna Ameaçada no Paraná. Os indivíduos da espécie habitam águas rasas entre o Espírito Santo e a Argentina, e os filhotes nascem com menos de 80 centímetros de comprimento, dependendo das áreas costeiras para alimentação e abrigo.

A bióloga e coordenadora do PMP-BS/LEC-UFPR, Camila Domit, reforça que cada ocorrência representa um alerta sobre a conservação da espécie. “A sobrevivência da toninha depende de ações coordenadas entre pesquisa, fiscalização e políticas públicas. O ordenamento da pesca e o controle das atividades humanas no ambiente costeiro são fundamentais para garantir a segurança dos indivíduos e a manutenção das populações. Cada resgate é uma oportunidade de ampliar o conhecimento e de reafirmar nosso compromisso com a conservação marinha”, destaca Camila.

O registro reforça a importância da cooperação entre instituições e destaca a necessidade de engajamento de toda a sociedade para garantir a proteção dos ecossistemas costeiros e a saúde e bem estar da biodiversidade

PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução do projeto é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).

