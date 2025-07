Pinguim é resgatado durante o Circuito Brasileiro de Bodyboarding

Fotos: Clovis Santos / Prefeitura de Pontal do Paraná

Na manhã deste sábado (19), um pinguim chegou na areia em meio à disputa do Circuito Brasileiro de Bodyboarding, no balneário Praia de Leste, em Pontal do Paraná. Ele estava cansado e foi atendido pela equipe do Projeto de Monitoramento de Praias realizado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR (LEC-UFPR).

Durante o inverno, esses pequenos viajantes do sul os pinguins-de-magalhães viajam da Patagônia para a costa brasileira em busca de comida e águas mais quentes;

Muitos, como o deste domingo, chegam cansados, outros até desidratados e debilitados, precisando de ajuda. Só neste mês de julho, mais de 30 foram encontrados no litoral paranaense.

O pessoal do LEC-UFPR faz o resgate dos que precisam e os leva para tratamento no Centro de Reabilitação da Fauna Marinha, no balneário Pontal do Sul.

O médico veterinário Fabio Henrique de Lima explica que os atendimentos incluem avaliação nutricional, controle de temperatura, fluidoterapia e alimentação adequada. As informações sobre cada animal são registradas no sistema SIMBA, contribuindo para estudos sobre a espécie e o ambiente marinho.

Se você encontrar um pinguim na praia:

• Não toque e nem devolva ao mar;

• Mantenha distância e afaste os pets;

• Ligue para o PMP-BS: 0800 642 3341 ou (41) 99213-8746

Com informações da Prefeitura de Pontal do Paraná / LEC-UFPR