Mais de 400 pinguins são encontrados mortos no Litoral do Paraná em 20 dias

A equipe do Projeto de Monitoramento de Praias registra aumento nos encalhes e pede apoio da população nos acionamentos

Imagens de pinguins mortos em SC | foto: PMP-BS / Divulgação

Entre os dias 1º e 20 de agosto, foram registrados 443 pinguins-de-magalhães mortos nas praias do Paraná. Os dados fazem parte do trabalho diário do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), executado no estado pelo Laboratório de Ecologia e Conservação da UFPR. Situação semelhante aconteceu nos litorais de Santa Catarina e de São Paulo.

A equipe do projeto no Paraná alerta que, apesar da expectativa de encalhes nesta estação do ano, o número de registros está alto e esteve concentrado nos últimos dias. Os animais encontrados mortos foram coletados e encaminhados para exames laboratoriais, que irão auxiliar na identificação das possíveis causas das mortes, contribuindo com o conhecimento sobre a saúde da fauna marinha e qualidade do ambiente costeiro. Entre os registros, três animais foram encontrados vivos debilitados e 20 seguem em reabilitação no Centro de Reabilitação, Despetrolização e Análise de Saúde da Fauna Marinha da UFPR.

De acordo com a bióloga e coordenadora do PMP-BS/UFPR, Camila Domit, os dados merecem atenção. “Durante o inverno é comum registrar os encalhes de pinguins-de-Magalhães em toda costa brasileira. Porém, o número de encalhes dos últimos dias são preocupantes e devem ser analisados com muita atenção. Nossa equipe tem trabalhado na coleta e análise desses animais para entender o que está acontecendo quanto à saúde e impactos que podem afetar a espécie, assim como avaliar as condições do ecossistema marinho que podem ter influenciado na mortalidade observada”, explica Camila.

O PMP-BS reforça a orientação à comunidade: ao encontrar um animal marinho vivo ou morto, não toque e não tente recolhê-lo. A forma correta de agir é acionar imediatamente a equipe técnica.

📞 Telefone de contato do PMP-BS no Paraná: 0800 642 3341 ou (41) 9 9213-8746

A participação da população é essencial para garantir a segurança das pessoas e dos animais, além de contribuir com a ciência e a conservação da biodiversidade marinha.

SOBRE O PMP-BS

A realização do Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) é uma exigência do licenciamento ambiental federal, conduzido pelo Ibama, para as atividades da Petrobras de produção e escoamento de petróleo e gás natural na Bacia de Santos. No estado do Paraná, Trecho 6, a execução do projeto é realizada pela equipe LEC/UFPR (@lecufpr e www.lecufpr.net).