Obras da Portos do Paraná em Antonina chegam a 50% e transformam acessos

Com investimento de R$ 21,9 milhões, pavimentação em concreto, calçadas e outras melhorias devem ser concluídas até junho

As obras de infraestrutura realizadas pela Portos do Paraná nas principais vias de acesso ao Porto de Antonina alcançaram 50% de execução. O investimento de R$ 21,9 milhões contempla pavimentação em concreto, implantação de calçadas para pedestres, ciclovias, pontos de ônibus, sinalização viária e melhorias no sistema de drenagem.

O concreto foi escolhido por apresentar maior durabilidade em comparação ao asfalto, reduzindo a necessidade de manutenções frequentes. “O novo pavimento vai trazer mais segurança viária a todos os usuários que trafegam pela região. Também estamos implantando calçadas e ciclovias mais largas e bem sinalizadas, oferecendo mais conforto a pedestres e ciclistas”, afirmou o coordenador de Orçamento da Portos do Paraná, Gustavo Madalozo Laffitte.

Na Avenida Conde Matarazzo, uma das principais da cidade, os trabalhos de pavimentação já atingiram 80%. Outra via contemplada pelos investimentos da Portos do Paraná é a Rua Engenheiro Luís Augusto de Leão Fonseca, onde as obras de concretagem começaram no início de fevereiro. A previsão de conclusão de todo o projeto é junho deste ano.

“Quando chegamos aqui, as duas vias estavam bastante danificadas. O novo pavimento tem maior durabilidade e, com certeza, será muito melhor do que o asfalto anterior”, comentou o engenheiro da construtora responsável pela obra, Antônio José Soares Júnior.

Moradores e caminhoneiros aprovam melhorias

O motorista de caminhão Cauê Pimenta elogiou os investimentos. “Essa obra é uma bênção, porque a estrutura, com grande espessura de concreto, vai conseguir suportar melhor o tráfego dos caminhões que seguem para o porto”, declarou.

Morador de Antonina há mais de 60 anos, Ederson Martins afirma ser a primeira vez que as vias recebem pavimentação em concreto. Para ele, a obra só trará benefícios. “Os investimentos vão melhorar o turismo na região, o trânsito na cidade e as calçadas vão estimular a prática de exercícios físicos”, disse.

O jornalista e tecnólogo em Processos Gerenciais Jorge Mussi Filho, morador da cidade há 22 anos, afirma que nunca havia visto uma intervenção desse porte em Antonina. “A finalidade da obra é muito positiva, porque as casas vão trepidar menos com a passagem dos caminhões”, avaliou.

Porto de Antonina em números

Em 2025, o Porto de Antonina movimentou 1,3 milhão de toneladas de cargas, entre açúcar ensacado e a granel, fertilizantes e outros produtos. O terminal é administrado pela Portos do Paraná, empresa pública responsável pela segunda maior movimentação portuária do Brasil e hexacampeã em melhor gestão portuária do país, segundo avaliação do Governo Federal.

