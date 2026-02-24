Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Paraná pode ser eleito melhor destino sustentável e de negócios do Brasil

Redação
Paraná concorre nas categorias de Sustentabilidade e Turismo de Negócios e Eventos (MICE) – prazo para votar vai até o dia 27 de março.
Foto: Denis Ferreira Netto/Sedest

O Paraná está concorrendo em mais uma premiação de destaque no turismo nacional. Trata-se do “M&E Awards – Destinos do Ano 2026”, concurso do Mercado & Eventos, considerado um dos principais veículos de comunicação do setor, responsável por mostrar tendências e os principais destinos e atrativos brasileiros e estrangeiros.

Reconhecer os destinos que mais se destacaram em diferentes aspectos do setor ao longo do ano de 2025 é o foco da premiação. Ao todo, concorrem 15 estados brasileiros em 10 categorias (alguns disputando mais de uma seção). É o caso do Paraná, que marca presença em duas categorias: no quesito Sustentabilidade e no Turismo de Negócios e Eventos (MICE).

Até o dia 27 de março, profissionais do setor, leitores e público em geral podem votar e eleger os melhores destinos de cada categoria. O resultado deve ser divulgado no dia 30 de março e a entrega dos troféus acontece na WTM Latin América, em São Paulo (SP), no dia 14 de abril.

Para votar, clique AQUI.

“Quanto mais premiações marcamos presença, mais fica comprovado o quanto o Estado tem crescido no setor, que gera cada vez mais empregos e renda aos paranaenses. O Paraná é hoje um destino de destaque, que disputa títulos em categorias relevantes do turismo nacional ao lado de outros grandes polos brasileiros”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

A escolha dos concorrentes passou por uma curadoria de especialistas do trade, diretores e repórteres do veículo. Com objetivo de destacar setores como geração de resultados e inovação, a escolha dos estados e quais categorias disputam se baseou em dados oficiais, desempenho em ações promocionais, produtos e a contribuição efetiva para o turismo nacional.

“Mais de 1 milhão de turistas estrangeiros visitaram o Estado no ano passado. Nossos principais atrativos registraram juntos mais de 10 milhões de visitas em 2025, de turistas do país e estrangeiros. Esses são alguns detalhes que mostram como o Paraná tem se tornado uma tendência no mercado e a premiação é reflexo desses resultados concretos”, disse Irapuan Cortes, diretor presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo.

MAIS SUSTENTÁVEL – Na categoria Sustentabilidade, o Estado concorre ao lado do Mato Grosso do Sul e Amazonas. O Paraná se destaca por sua atuação na preservação do meio ambiente, sendo eleito quatro vezes consecutivas como o Estado mais sustentável do Brasil, obtendo nota máxima no Ranking de Competitividade dos Estados, do Centro de Liderança Pública (CLP).

No turismo, o Paraná é reconhecido por suas belezas naturais e atrativos imersos na natureza, sendo o único estado brasileiro a contar com dois Patrimônios Naturais da Humanidade reconhecidos pela Unesco: o Parque Nacional do Iguaçu (no Oeste) e a Grande Reserva Mata Atlântica (no Leste) – este, o maior remanescente do bioma Mata Atlântica preservado do planeta.

Ambos abrigam diversas atividades, passeios e atrativos turísticos, como as famosas Cataratas do Iguaçu – um das Sete Maravilhas Naturais do Mundo –, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, ou, ainda, o passeio de trem que liga Curitiba a Morretes através da Serra do Mar, em meio à Grande Reserva Mata Atlântica.

Atrativos ligados ao turismo sustentável estão espalhados por todo o Estado. Em Curitiba são cerca de 50 áreas verdes (34 parques e 15 bosques) com entrada gratuita – que também servem para preservação ambiental. Também se destacam as Unidades de Conservação (UC’s), com 29 delas abertas para visitação turística, como a Ilha do Mel (Litoral) e o Parque Estadual de Vila Velha (Campos Gerais).

HUB DE NEGÓCIOS E EVENTOS – Na categoria de destino brasileiro destaque no MICE, o Paraná concorre ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro. Curitiba e Foz do Iguaçu, no Oeste, são os dois principais hubs do Turismo de Negócios e Eventos no Paraná. Juntas, elas somam capacidade para 261 mil pessoas em espaços de eventos, além de mais de 35 mil leitos de hospedagem.

Esses são fatores cruciais para a realização de congressos, shows, encontros corporativos, grande convenções e programações que atraem público. A Capital é considerada uma das principais cidades do Brasil para realizar eventos, marcando presença no itinerário de grandes shows internacionais, que costumavam limitar-se apenas a região Sudeste. Para isso, Curitiba conta com três Centros de Convenções, teatros e estádios, além de outros espaços, como auditórios dentro dos próprios meios de hospedagens.

Já na Terra das Cataratas, a rede hoteleira diversa, variedade de atrativos e proximidade com os vizinhos Paraguai e Argentina são alguns dos fatores que posicionam a cidade da Tríplice Fronteira como uma tendência para o MICE. Além dos espaços para eventos nos hotéis e resorts, o Centro de Convenções da cidade tem recebido reformas de infraestrutura, que vão fomentar ainda mais o segmento no Estado.

Redação
Leia também
Litoral

Leis apresentadas por Anibelli valorizam turismo do Litoral do Paraná

Paranaguá

Ilha do Mel recebe Mad Professor em noite histórica de dub

Paranaguá

Verão Maior Paraná leva esporte, lazer e integração social a Paranaguá e à Ilha do Mel

Brasil

Recordes históricos: em 2025, turismo abriu as portas do Brasil para o mundo

Paraná

Turismo Itaipu fecha 2025 com mais de meio milhão de visitantes

Paranaguá

Porto de Paranaguá recebe o cruzeiro de luxo Silver Whisper pela primeira vez