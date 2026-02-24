Paraná pode ser eleito melhor destino sustentável e de negócios do Brasil

Paraná concorre nas categorias de Sustentabilidade e Turismo de Negócios e Eventos (MICE) – prazo para votar vai até o dia 27 de março.

Foto: Denis Ferreira Netto/Sedest

O Paraná está concorrendo em mais uma premiação de destaque no turismo nacional. Trata-se do “M&E Awards – Destinos do Ano 2026”, concurso do Mercado & Eventos, considerado um dos principais veículos de comunicação do setor, responsável por mostrar tendências e os principais destinos e atrativos brasileiros e estrangeiros.

Reconhecer os destinos que mais se destacaram em diferentes aspectos do setor ao longo do ano de 2025 é o foco da premiação. Ao todo, concorrem 15 estados brasileiros em 10 categorias (alguns disputando mais de uma seção). É o caso do Paraná, que marca presença em duas categorias: no quesito Sustentabilidade e no Turismo de Negócios e Eventos (MICE).

Até o dia 27 de março, profissionais do setor, leitores e público em geral podem votar e eleger os melhores destinos de cada categoria. O resultado deve ser divulgado no dia 30 de março e a entrega dos troféus acontece na WTM Latin América, em São Paulo (SP), no dia 14 de abril.

Para votar, clique AQUI.

“Quanto mais premiações marcamos presença, mais fica comprovado o quanto o Estado tem crescido no setor, que gera cada vez mais empregos e renda aos paranaenses. O Paraná é hoje um destino de destaque, que disputa títulos em categorias relevantes do turismo nacional ao lado de outros grandes polos brasileiros”, disse Leonaldo Paranhos, secretário estadual do Turismo.

A escolha dos concorrentes passou por uma curadoria de especialistas do trade, diretores e repórteres do veículo. Com objetivo de destacar setores como geração de resultados e inovação, a escolha dos estados e quais categorias disputam se baseou em dados oficiais, desempenho em ações promocionais, produtos e a contribuição efetiva para o turismo nacional.

“Mais de 1 milhão de turistas estrangeiros visitaram o Estado no ano passado. Nossos principais atrativos registraram juntos mais de 10 milhões de visitas em 2025, de turistas do país e estrangeiros. Esses são alguns detalhes que mostram como o Paraná tem se tornado uma tendência no mercado e a premiação é reflexo desses resultados concretos”, disse Irapuan Cortes, diretor presidente do Viaje Paraná – órgão de promoção vinculado à Secretaria do Turismo.

MAIS SUSTENTÁVEL – Na categoria Sustentabilidade, o Estado concorre ao lado do Mato Grosso do Sul e Amazonas. O Paraná se destaca por sua atuação na preservação do meio ambiente, sendo eleito quatro vezes consecutivas como o Estado mais sustentável do Brasil, obtendo nota máxima no Ranking de Competitividade dos Estados, do Centro de Liderança Pública (CLP).

No turismo, o Paraná é reconhecido por suas belezas naturais e atrativos imersos na natureza, sendo o único estado brasileiro a contar com dois Patrimônios Naturais da Humanidade reconhecidos pela Unesco: o Parque Nacional do Iguaçu (no Oeste) e a Grande Reserva Mata Atlântica (no Leste) – este, o maior remanescente do bioma Mata Atlântica preservado do planeta.

Ambos abrigam diversas atividades, passeios e atrativos turísticos, como as famosas Cataratas do Iguaçu – um das Sete Maravilhas Naturais do Mundo –, dentro do Parque Nacional do Iguaçu, ou, ainda, o passeio de trem que liga Curitiba a Morretes através da Serra do Mar, em meio à Grande Reserva Mata Atlântica.

Atrativos ligados ao turismo sustentável estão espalhados por todo o Estado. Em Curitiba são cerca de 50 áreas verdes (34 parques e 15 bosques) com entrada gratuita – que também servem para preservação ambiental. Também se destacam as Unidades de Conservação (UC’s), com 29 delas abertas para visitação turística, como a Ilha do Mel (Litoral) e o Parque Estadual de Vila Velha (Campos Gerais).

HUB DE NEGÓCIOS E EVENTOS – Na categoria de destino brasileiro destaque no MICE, o Paraná concorre ao lado de São Paulo e Rio de Janeiro. Curitiba e Foz do Iguaçu, no Oeste, são os dois principais hubs do Turismo de Negócios e Eventos no Paraná. Juntas, elas somam capacidade para 261 mil pessoas em espaços de eventos, além de mais de 35 mil leitos de hospedagem.

Esses são fatores cruciais para a realização de congressos, shows, encontros corporativos, grande convenções e programações que atraem público. A Capital é considerada uma das principais cidades do Brasil para realizar eventos, marcando presença no itinerário de grandes shows internacionais, que costumavam limitar-se apenas a região Sudeste. Para isso, Curitiba conta com três Centros de Convenções, teatros e estádios, além de outros espaços, como auditórios dentro dos próprios meios de hospedagens.

Já na Terra das Cataratas, a rede hoteleira diversa, variedade de atrativos e proximidade com os vizinhos Paraguai e Argentina são alguns dos fatores que posicionam a cidade da Tríplice Fronteira como uma tendência para o MICE. Além dos espaços para eventos nos hotéis e resorts, o Centro de Convenções da cidade tem recebido reformas de infraestrutura, que vão fomentar ainda mais o segmento no Estado.