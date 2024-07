Final de semana tem eventos esportivos em seis cidades do Litoral

Foto : Maria Eunice Razera / SEES

O Festival de Inverno, segunda etapa dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs), retorna ao Litoral para um fim de semana movimentado em seis municípios. Entre sábado (20) e domingo (21), o público poderá acompanhar 18 eventos distribuídos em Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba, Morretes, Paranaguá e Antonina.

O destaque fica para o Festival da Família, que acontece nos dois dias do fim de semana no Centro de Eventos Marissol, em Pontal do Paraná, com uma programação composta por atrações culturais, shows musicais, oficinas de diversas modalidades, parede de escalada, tirolesa e balão.

No fim da tarde, após aulas de zumba e apresentação do Projeto Cultura em Movimento, apresentando “A formiga e a cigarra”, a programação encerra com exibições de wheeling e BMX. O cronograma completo do palco e atividades do Festival da Família você confere AQUI.

“O Festival da Família é feito realmente para a comunidade, é mais uma grande ação do Governo do Estado para movimentar o nosso Litoral em um período de inverno”, diz Tiago Campos, diretor de Inovação da SEES.

Foto : Maria Eunice Razera / SEES

COMPETIÇÕES – Além do festival, estão agendados eventos de 17 modalidades, como a 2ª etapa da Copa Brasil de Canoagem Oceânica e o Campeonato Paranaense de Canoagem Maratona, em Paranaguá. As provas, individuais e em duplas, percorrem 16 quilômetros no Rio Itiberê no sábado, a partir das 14h. Em Matinhos, serão realizadas as disputas dos campeonatos paranaenses de Águas Abertas e Handebol de Areia, além do tradicional Desafio dos Bombeiros, no balneário de Caiobá.

No município de Guaratuba, a 2ª etapa do Ranking Paranaense de Triathlon não apenas premia o vencedor nos Jogos de Aventura e Natureza mas também serve de seletiva para os Jogos Escolares do Paraná (JEPS), definindo quem representará o Estado nos torneios nacionais da categoria. O evento acontece domingo, na praia central da cidade, a partir das 7h.

“Em um período de baixa frequência turística, os JANs levarão mais de 5 mil atletas à região, disputando várias modalidades esportivas em terra, ar e água. O objetivo é utilizar o esporte como indutor do turismo, da geração de emprego, renda e desenvolvimento econômico”, afirma Campos.

Depois do Festival de Inverno, a próxima etapa dos JANs 2024 será no Vale do Iguaçu, entre 14 e 22 de setembro.

Foto : Maria Eunice Razera / SEES

JANS – Após passar por Curitiba e Região Metropolitana, a edição 2024 dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs) tem sua segunda etapa com o Festival de Inverno, iniciada no dia 7 de julho e que acontece no Litoral do Estado até 9 de agosto, com 49 eventos esportivos realizados em Matinhos, Pontal do Paraná, Guaratuba, Morretes, Paranaguá, Antonina e Guaraqueçaba.

Criados pelo Governo do Estado e realizados pela Secretaria do Esporte (SEES), os Jogos unem prática esportiva, turismo e a preservação ambiental em um evento itinerante, gerando impactos positivos tanto para a comunidade esportiva quanto para a economia local. O formato é pioneiro no Brasil.

Confira a programação completa do fim de semana:

20/07 – Águas Abertas – Praia Mansa, Matinhos

20 e 21/07 – Skate – Aeroparque, Paranaguá

20 e 21/07 – Festival da Família – Centro de Eventos, Pontal do Paraná

20 e 21/07 – Handebol de Areia – Sesc, Matinhos

20 e 21/07 – Desafio dos Bombeiros – Sesc, Matinhos

20 e 21/07 – Powerlifting – Ipanema, Pontal do Paraná

20 e 21/07 – Pesca de Areia – Praia de Leste, Pontal do Paraná

20 e 21/07 – Encontro Brasileiro de Paramotor – Praia de Leste, Pontal do Paraná

20 e 21/07 – Basquete 3×3 – Ginásio, Guaratuba

20 e 21/07 – Canoagem Oceânica / Maratona – Praça Mário Roque, Paranaguá

20 e 21/07 – Futevôlei – Caveirão, Antonina

20 e 21/07 – Stand Up Paddle – Ponta da Pita, Antonina

21/07 – Desafio de Obstáculos – Pista de Motocross, Pontal do Paraná

21/07 – Kart – Praia Central, Guaratuba

21/07 – Triathlon – Praia Central, Guaratuba

21/07 – Wheeling – Praia Central, Guaratuba

21/07 – BMX – Praia Central, Guaratuba

21/07 – Atletismo Cross Country – Morretes