Final de semana tem festival gratuito Rock na Ilha do Mel

Acontece neste final de semana na praia de Nova Brasília, o festival Rock na Ilha do Mel. As apresentações aconteceram em diversos locais com palcos simultâneos e acesso gratuito.

O evento contará também com uma programação especial, com área pet friendly, ações de sustentabilidade e pacotes de hospedagem com descontos exclusivos para reservas antecipadas.

O Rock na Ilha do Mel tem como objetivo dar mais visibilidade a cultura local, fortalecendo a economia dos moradores da região, em uma época onde o turismo tende a ser menor. A expectativa de público é de aproximadamente 600 pessoas durante os 3 dias

O festival foi idealizado pelo empresário, Charles Windsor Principe, morador da Ilha do Mel, “que sempre teve o sonho de criar uma experiência sensorial entre a natureza paradisíaca da Ilha e o rock”. A produção conta com Alexandre Bras Unfried, Inca Music e Ateliê Iroko.

Programação

Sexta-feira – 16/05

DJ Gusbeat – Clássicos do do Rock, 60 e 70 – Palco Praça Felipe Valentim

Horário: 17h às 20h

Pigs and Diamonds – Palco Pousada Ilha do Mel Café

Horário: 21h às 23h

Jimmy Reuter – Nação Zumbi – Palco Pousada Grajagan

Horário: 00h às 2h

Sábado – 17/05

Nego Blue – Palco Praça Felipe Valentim

Horário: 13h às 14h30

Clara Rampi Duo – Palco Pousada Treze Luas

Horário: 14h30 às 16h30

Lucian Satan – Palco Praça Felipe Valentim

Horário: 15h às 16h30

Fernando Lobo – Palco Praça Felipe Valentim

Horário: 17h às 18h30

Clara Rampi Banda– Palco Praça Felipe Valentim

Horário: 19h às 20h30

Wes Ventura – Palco Pousada Ilha do Mel Café

Horário: 21h às 23h

The Tickets – Palco Bar e Restaurante Barranco

Horário: 00h às 2h

Domingo – 18/05

DJ – Take It Easy – Clássicos do rock 80 e 90 – Palco Praça Felipe Valentim

Horário: 09h às 11h30

Mano Cazura – Palco Praça Felipe Valentim

Horário: 12h às 14h