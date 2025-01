Delegacia de Matinhos | foto: Adilson Domingues/PCPR

A Polícia Civil do Paraná, com o apoio da Polícia Militar de Santa Catarina, prendeu preventivamente um homem, de 56 anos, que estava foragido há mais de 25 anos. A captura ocorreu nesta sexta-feira (24), em Itapoá, no litoral de Santa Catarina.

O mandado de prisão preventiva foi expedido pela Vara Criminal de Matinhos em decorrência de um homicídio cometido em 1997. Após investigações, a PCPR localizou o foragido em Itapoá e solicitou o apoio da PMSC para o cumprimento do mandado.

Após a prisão, que foi realizada com o apoio das equipes de inteligência da PMSC, o indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

A investigação foi realizada por policiais civis que atuam no Verão Maior Paraná, programa que intensifica as ações de segurança pública no litoral durante a alta temporada.