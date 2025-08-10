Curso inédito para condutor de turismo inicia em Guaratuba

Foto: Edgar Fernandez / Instituto Guaju

Começaram nesta segunda-feira (4), em Guaratuba, as aulas do Curso de Condutor de Turismo Local Embarcado em Unidades de Conservação. Até o início de setembro, os mais de 30 alunos vão receber formação sobre o turismo na Baía de Guaratuba e as unidades de conservação da região, dentro e fora da Área de Proteção Ambiental (APA) de Guaratuba.

Haverá aulas teóricas e práticas. Os alunos também terão oportunidade de obter habilitação de arrais amador. A coordenação do curso é do professor Fabiano Cecílio da Silva, fundador do grupo Guaju, e da gestora de turismo Maria Carolina Gonçalves, formada pela UFPR Litoral.

Nesta primeira semana, dois dias foram dedicados a aulas sobre a atividade de condutor de turismo, com uma visão teórica e prática de Maria Carolina Gonçalves, que também atua como condutora de turismo nas unidades de conservação e em outros ambientes naturais de Guaratuba e do Litoral.

No terceiro dia, o condutor e instrutor José Pedro Gasparello Junior deu aula sobre atendimento pré-hospitalar (APH) e animais peçonhentos, sobretudo as serpentes que habitam as matas da região, inclusive as trilhas percorridas pelos turistas.

Além da qualidade dos instrutores, essa primeira turma se destaca pelas alunas e alunos, um grupo diversificado que inclui barqueiros, pescadores e diversas pessoas ligadas de alguma forma ao turismo de aventura e ecoturismo.

O curso prossegue nas próximas semanas, com estes e outros professores, que vão abordar o turismo de pesca esportiva, navegação, a avifauna local, os golfinhos, associativismo e outros aspectos da atividade turística. A agenda de aulas práticas da semana inclui um city tour pelo Centro Histórico de Guaratuba e prática de caiaque.

O Curso de Condutor de Turismo Local Embarcado em Unidades de Conservação é uma iniciativa inédita do Instituto Guaju, com recursos do Judiciário (Comarca de Guaratuba) e diversos parceiros, como a Escola Náutica Eco Guará, APHSPA Guaratuba Aventura, Jeff Fisch, Isepe e outros. Entre os instrutores, também estão o biólogo Edgar Fernandes, a oceanógrafa Lara Gama Vidal, o instrutor náutico Thiago de Souza, o guia de pesca Jefferson Nunes e outros convidados.