Duplicação da PR-412 entre Matinhos e Pontal começa com novas vias marginais

Foto: Arnaldo Neto/AEN

As obras da duplicação do trecho da PR-412 entre Matinhos e Pontal do Paraná tiveram início oficialmente neste sábado (9), em um evento a presença do governador Ratinho Júnior.

A rodovia Máximo Jamur inicia em Guaratuba, na divisa como Santa Catarina, no município de Garuva, cruza Matinhos e termina no balneário Pontal do Sul, em Pontal do Paraná.

O primeiro trecho a ser duplicado será este, que fica entre a ponte sobre o Rio Matinhos e o balneário Praia de Leste, que também tem o nome de Avenida Paranaguá. Serão 14,28 quilômetros em concreto.

O projeto inclui ainda a construção de duas novas pontes – uma sobre o canal do Rio Matinhos e outra sobre o Rio Balneário –, além de um viaduto no entroncamento da PR-412 com a Avenida Curitiba. A drenagem das águas será feita sob as marginais, evitando o remanejamento de redes subterrâneas e acelerando o andamento das frentes de serviço.

A nova iluminação pública será inteiramente em LED. Ela será instalada na pista central, nas marginais, nas pontes, no viaduto e em áreas de passeio e ciclovia.

“É um aporte de R$ 274 milhões, que faz parte do grande pacote de investimentos no nosso Litoral, o maior volume da história, na região. Estamos resgatando nosso Litoral e isso já tem dado frutos, com novos empreendimentos, geração de empregos e deixando as cidades mais bonitas”, afirmou Ratinho Junior ao lançar oficialmente a obra durante a manhã, no balneários Praia Grande em Matinhos.

“O trabalho começou com a revitalização da Orla de Matinhos, veio a Ponte de Guaratuba, que está 70% concluída. A Orla de Pontal iniciou na semana passada, temos uma série de obras em Morretes e Antonina, vamos fazer a duplicação da Estrada de Garuva, com obras inclusive em Santa Catarina”, disse Ratinho Junior.

Foto: Jonathan Campos/AEN

Obras já começaram

Os serviços na PR-412 começaram antes do lançamento solene, com a implantação das novas vias marginais, por onde o tráfego de veículos será desviado futuramente para permitir o avanço da duplicação do eixo principal da rodovia.

O secretário estadual de Infraestrutura e Logística, Sandro Alex, explicou que as obras já foram iniciadas. “Já estamos com máquinas na pista e iniciamos a contagem do cronograma, pois a obra tem duração de 36 meses”, disse. “Vamos organizar o trânsito durante a alta temporada, para que haja mobilidade, acelerando para entregá-la antes do prazo”.

O projeto prevê a construção de uma nova pista central com pavimento rígido de concreto com 21 centímetros de espessura – uma solução mais resistente e duradoura que o asfalto tradicional. O concreto é especialmente vantajoso para regiões com tráfego intenso e clima úmido, como o Litoral, pois exige menos manutenção ao longo do tempo e suporta melhor a ação da água e do peso dos veículos.

A faixa atual será alargada para ambos os lados, com separação por barreiras de concreto no centro. Já as marginais, com sentido único, contarão com vagas de estacionamento, calçadas para pedestres e ciclovias bidirecionais (com fluxo de bicicletas nos dois sentidos), garantindo mais segurança para os ciclistas.

Foto: Arnaldo Neto/AEN

Prefeitos

O prefeito de Pontal do Paraná, Rudão Gimenes, ressaltou que a obra garante a mobilidade de turistas e moradores, principalmente durante a temporada. “A obra vai melhorar a mobilidade nas praias de Pontal e Matinhos, vai trazer segurança no trânsito para pedestres e ciclistas, além da redução nos alagamentos com obras de drenagem”, afirmou. “Vai ser um ganho para toda região, melhorando tanto para os turistas, como para os moradores. É mais uma parceria com o Governo do Estado que está transformando a nossa região”.

“Esta obra contempla o motorista, o veranista, o pedestre, o ciclista e vai interligar Matinhos a Pontal com mais segurança e mobilidade”, salientou o prefeito de Matinhos, Eduardo Dalmora. “Tínhamos muitas dificuldades e problemas que se estendiam por anos, mas os investimentos do Governo do Estado estão fazendo a diferença. Está acontecendo uma revolução no Litoral do Paraná”.

PRESENÇAS – Participaram da solenidade o vice-governador Darci Piana; o presidente da Assembleia Legislativa do Paraná, Alexandre Curi; o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira; o diretor-presidente do Instituto Água e Terra (IAT), Everton Souza; o secretário-executivo do Codesul, Orlando Pessuti; os deputados estaduais Hussein Bakri (líder do governo na Assembleia), Paulo Gomes, Anibelli Neto, Nelson Justus, Márcia Huçulak e Alisson Wandscheer; além de prefeitos da região.