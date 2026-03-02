FPT Beach Series 1500 – Portos do Paraná chega ao fim com mais de 200 atletas nas disputas

Foram três dias de competições na Arena Portos do Paraná, em Caiobá, com a participação de mais de 200 atletas

Fotos: Claudio Neves/GCom Portos do Paraná



Mais de 200 atletas lotaram as 16 quadras do 1º torneio de beach tennis FPT Beach Series 1500 – Portos do Paraná, realizado em Caiobá (Matinhos), de sexta-feira até este domingo (27 a 1º). Os jogadores disputaram as categorias Masculina 40+, Mista +35, Mista E, Mista C, Mista D e Mista +50.

O torneio é oficial, sancionado pela Federação Paranaense de Tênis (FPT). Com isso, atletas profissionais e amadores podem somar pontos no ranking estadual, válidos para outras competições. A disputa também integrou a programação dos Jogos de Aventura e Natureza, promovidos pelo Governo do Estado e realizados pela Secretaria do Esporte.

O assessor dos Conselhos Estatutários da Portos do Paraná, Cezar Tramujas Neto, pratica tênis desde a infância e, há pouco mais de quatro anos, começou a jogar beach tennis. “Além dos benefícios físicos da prática de esportes, os jogos consistem em tomadas de decisão o tempo inteiro, de ganhar e perder a cada ponto. Isso ajuda a trabalhar o psicológico para ser resiliente no trabalho e também superar os pequenos erros”, afirmou.

Segundo a assessora da Diretoria Empresarial da Portos do Paraná, Anielle Araújo da Silveira, as partidas beneficiam a saúde física e mental dos atletas. “A empresa promover um evento assim também contribui para a saúde mental dos funcionários, o que é muito importante”, destacou.

Quem formou dupla com Anielle neste domingo foi o coordenador de Controle Interno da empresa pública, Fabrício Monfort Barboza, que começou a jogar beach tennis após participar do torneio interno realizado no ano passado pela Autoridade Portuária. “É quase uma confraternização com nossos colegas de trabalho, que fortalece nossa visão e competência em equipe. Acho sensacional. Por mim, teria uma vez por mês”, comentou.

Um dos árbitros do torneio, Gustavo França, também elogiou a estrutura. “A organização é espetacular, uma estrutura que eu nunca tinha visto em torneios desse porte, com praça de alimentação, espaço para os atletas, recovery, fisioterapia, protetor solar, tudo muito completo”, afirmou.

COMO FUNCIONA – O beach tennis utiliza raquetes específicas e bola de baixa pressão. As quadras de areia contam com redes de 1,70 metro de altura. A bola deve ser rebatida no ar, com apenas um toque por dupla.

O regulamento inclui regras sobre o saque (sem pisar na linha) e as rebatidas (a bola não pode tocar em partes do corpo, apenas na raquete). Cada partida (set) conta com seis games, compostos de, no mínimo, quatro pontos (15, 30, 40 e game). A pontuação é semelhante à do tênis, mas sem vantagem.

Os jogos são disputados em um set, e vence a dupla que alcançar seis games. Em caso de empate em 6 a 6, é disputado um tie-break, vencendo a dupla que atingir sete pontos primeiro, com pelo menos dois pontos de vantagem.

Confira os resultados do terceiro dia

Masculina 40+

1º lugar Fernando Russo e Fernando Hoshina

2º lugar Fábio Schlichting e Marcelo Digiovanni

Mista +35

1º lugar Rafaela dos Santos e Marcelo Digiovanni

2º lugar Erica Marianowski e Maycon Marianowski

Mista C

1º lugar Henrique Possas e Laiara Detoni

2º lugar Diogo Miranda e Maria Kotzias

Mista D

1º lugar Katia Negherbon e Maycon Marianowski

2º lugar Marcelo Digiovanni e Mariah Borba

Mista E

1º lugar Eliz Frões e Diego Baldessari

2º lugar Gilson Castro e Luiza Villa

Mista +50

1º lugar João Malucelli e Fernanda Mariano

2º lugar Edilson Kalat e Luzia Piscinato

As chaves completas podem ser conferidas AQUI.

Fonte: GCom Portos do Paraná