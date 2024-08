Fundação Palmares lança II Bolsa de Mobilidade Cultural Afro-brasileira

A Fundação Cultural Palmares, órgão vinculado ao Ministério da Cultura (MinC), lançou, nesta sexta-feira (16), a II Edição do Edital Bolsa de Mobilidade Cultural Afro-brasileira.

O edital oferecerá 30 bolsas culturais, em cota única, no valor de R$ 9.000,00, para projetos que promovam a cultura afro-brasileira em território nacional.

O objetivo é apoiar financeiramente a realização de estudos e pesquisas dentro dessa temática, proporcionando recursos para despesas exclusivas de hospedagem, alimentação e transporte (aéreo ou terrestre) de agentes culturais.

As ações culturais de estudos e pesquisas, desde que voltadas exclusivamente à temática da cultura afro-brasileira, poderão abranger atividades como:

participação em eventos estratégicos no território nacional, tais como feiras, mercados, festivais e rodadas de negócios;

intercâmbios e residências artísticas, técnicas ou em gestão cultural;

projetos de pesquisa para a criação de obras e espetáculos artísticos;

cursos de capacitação profissional, extensão, graduação, especialização, mestrado ou doutorado;

ações de circulação estadual, regional ou nacional;

outras ações de promoção, memória, patrimônio cultural, difusão e capacitação na área da cultura.



QUEM PODERÁ PARTICIPAR

Pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados, maiores de idade, residentes no Brasil e autodeclaradas negras (pretas ou pardas); e/ou

Pessoas físicas, brasileiros natos ou naturalizados, maiores de idade, residentes no Brasil e membros de Comunidades Remanescentes de Quilombo (CRQ), devidamente certificadas pela Fundação Cultural Palmares.



INSCRIÇÕES

As inscrições são gratuitas e estarão abertas pelo prazo de 20 dias corridos, iniciando-se às 9h01, horário de Brasília, da sexta-feira (16) conforme Anexo I – Cronograma do Edital.

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente pela internet, mediante o preenchimento e envio definitivo do formulário de inscrição, cujo link de acesso está disponível na página eletrônica do edital, na plataforma “Prosas”: mobilidade2024fcp.prosas.com.br.

As inscrições serão encerradas às 18h (horário de Brasília) do dia 4 de setembro de 2024. Serão desconsideradas as inscrições realizadas após a data e o horário de encerramento.

O prazo de inscrição poderá ser prorrogado, caso a Fundação Cultural Palmares julgue necessário, a bem do interesse público.

O edital e seus anexos estarão à disposição dos interessados, em sua íntegra, na plataforma Prosas (mobilidade2024fcp.prosas.com.br).

Leia abaixo o edital (regulamento) e seus anexos na íntegra:

a) Edital 03/2024 – Bolsa de Mobilidade Cultural Afro-brasileira;

b) Anexo Espelho Formulário de Inscrição;

c) Anexo Tutorial de Inscrição Plataforma Prosas;

d) Anexo I – Cronograma;

e) Anexo II – Autodeclaração Étnico Racial;

f) Anexo III – Declaração de Pertencimento Étnico;

g) Anexo IV – Declaração de Cópias Idênticas ao Original;

h) Anexo V – Autorização de Uso de Imagem;

i) Anexo VI – Termo de Bolsa Cultural;

j) Anexo VII – Relatório do Bolsista;

k) Anexo VIII – Perguntas e Respostas;

l) Anexo IX – Sugestão de Modelo de Planilha Orçamentária;

m) Anexo X – Roteiro para apresentação em Vídeo.

CONTATO

Para mais informações sobre o regulamento, entre em contato com a Fundação Cultural Palmares, por meio do e-mail [email protected].