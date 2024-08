Matinhos realiza Festival de Cinema nesta sexta e sábado

Acontece nesta sexta (30) e sábado (31), no auditório da UFPR Litoral, o Festival de Cinema de Matinhos. Serão exibidos videclipes, vídeos e curtas-metragens produzidos localmente.

O evento tem apoio da Prefeitura através da Casa da Cultura da Secretaria Municipal de Educação e Esportes, UFPR e Governo Federal. As produções contam com recursos do Ministério da Cultura pela Lei Paulo Gustavo.

A primeira exibição acontece às 18h desta sexta, e continua no sábado, a partir das 15h.

A entrada é gratuita. A UFPR Litoral fica na rua Jaguariaíva, 512, balneário Caiobá.

Sexta-feira (30)

Horário: 18h

Videoclipes e vídeos

Sábado (31)

Horário: 15h

Curtas-metragens