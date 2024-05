Matinhos divulga Plano Anual de Aplicação da Política Nacional Aldir Blanc

Foto: Departamento de Comunicação

A Prefeitura de Matinhos, por meio do Departamento de Cultura, da Secretaria de Educação, Culutra e Esportes, tornou público o seu Plano Anual de Aplicação de Recursos do PNAB (Plano Nacional Aldir Blanc).

O departamento também divulgou a ata da reunião de consulta pública, feita na última segunda-feira (27). Matinhos terá direito a R$ 311.486,40 em recursos federais, via Ministério da Cultura para investir em 2024 e 2025.

De acordo com as consultas publicas, os recursos serão investidos em premiação para grupos vulneráveis

e povos tradicionais, oficinas, apresentações culturais, pesquisa, exposição de artes, inventários e incentivos para manifestações culturais brasileiras em risco de extinção, aquisição de equipamento para sonorização e estúdio, na manutenção de espaços culturais e no programa Cultura Viva,

Os documentos referentes ao PNAB estarão disponíveis para download no portal do município, pelo link https://matinhos.atende.net/…/ata-de-reuniao-e-plano…