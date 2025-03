Giacobo assume Liderança da Minoria no Congresso Nacional

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (UB-AP) confirmou nesta terça-feira, 11, o deputado Fernando Giacobo (PL-PR) na liderança da Minoria do Congresso Nacional (sessão conjunta da Câmara e Senado). Giacobo vai suceder o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e ficará na função de líder por dois anos (até o fim da atual legislatura em 2026). Alcolumbre é também presidente do Congresso Nacional.

“Agradeço a todos os parlamentares do PL e dos partidos de oposição pela indicação. Substituir o senador Flávio Bolsonaro aumenta o nosso compromisso e determinação de levar ao Congresso Nacional as propostas que o presidente Bolsonaro sempre defendeu. Uma política prática, de resultados eficazes e pouco interferência do Estado na economia”.destacou Giacobo, o primeiro paranaense a ocupar esta função.

O deputado está no sexto mandato na Câmara dos Deputados e já foi 1º secretário e 2º vice-presidente do legislativo federal. O presidente do PL do Paraná agradeceu a indicação do partido – a maior bancada nas duas casas (Câmara dos Deputados e Senado Federal). “Eu estou entusiasmado e sei da importância e responsabilidade da liderança da Minoria. Vamos trabalhar com afinco para garantir que os recursos e outras pautas de interesse da população brasileira tenham mais ritmo nas discussões de plenário e na aprovação no Congresso Nacional”,

Orçamento de 2025

“Vamos trabalhar na fiscalização e para corrigir as trapalhadas do atual governo que fabrica uma crise atrás da outra e não resolve problemas como aumento dos alimentos, dos combustíveis e a perda do poder de compra de brasileiro. Os brasileiros querem um país sem ideologias, mas que resolvam problemas imediatos e estruturais que afetam principalmente os mais desfavorecidos”, completou.

Giacobo adiantou que o primeiro projeto na pauta da Minoria é a discussão e a aprovação do orçamento de 2025 que será votado pela CMO (Comissão Mista do Orçamento) na sessão da próxima quarta-feira, 19. “Precisamos incluir, entre outros pontos, o Plano Safra como despesas obrigatórias do orçamento para evitar qualquer tipo de atropelo ou de suspensão como ocorreu em fevereiro. Os agricultores e produtores brasileiros não podem viver de solavancos e sustos como este”, disse Giacobo.

Depois de aprovada na CMO, a proposta orçamentária estimada em R$ 1,46 trilhão será submetida à votação do Congresso Nacional em data a ser definida. “Queremos um orçamento que represente os interesses do povo brasileiro. Essa nova etapa será uma jornada marcada por mais avanços e conquistas até a retomada da condução do país a partir de 2027”, reafirmou o deputado.