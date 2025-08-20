Pelo 8º ano consecutivo, transparência da Sanepar é premiada nacionalmente

Foto: Sanepar / Divulgação

Pelo oitavo ano consecutivo, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é uma das premiadas com o Troféu Transparência 2025, reconhecimento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) que atesta que a empresa presta informações com clareza à população sobre suas finanças.

Esta é a 12ª vez que a Sanepar figura entre as vencedoras do prêmio, criado para destacar no cenário nacional empresas que divulgam com clareza e transparência seus dados financeiros. A lista com as 30 selecionadas na edição deste ano foi divulgada pela Anefac nesta terça-feira (19).

“Conquistar esse prêmio doze vezes, sendo oito delas em sequência, mostra o quanto a transparência é uma cultura enraizada em todos os setores da Sanepar, a partir dos esforços de seus mais de seis mil colaboradores, que atuam de forma transparente, resultando em informações claras, completas e de fácil acesso”, destacou o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Além da Sanepar, também estão entre as premiadas na 29ª edição do Troféu Transparência da Anefac, na categoria com receita entre R$ 5 bilhões a R$ 20 bilhões, empresas como: Klabin, Lojas Renner, Engie e Randon. A cerimônia de premiação será em 23 de outubro, em São Paulo.

O diretor financeiro e de relações com investidores da Sanepar, Abel Demetrio, destacou que a premiação enaltece os esforços da Companhia em manter sua performance mesmo em um período de investimentos elevados.

“Nossa meta é atingir a universalização do saneamento básico nos 345 municípios em que atuamos antes da meta estipulada pelo Novo Marco Legal do Saneamento. É um grande orgulho receber essa premiação, que reconhece a excelência na apresentação das Demonstrações Financeiras e que coloca a Sanepar entre as empresas que servem de modelo de transparência no Brasil”, disse Demetrio.

Este ano, o tema da premiação é “Liderança Humanizada com transparência, inspirando o mercado”. O prêmio é concedido após um processo de avaliação rigoroso e em constante aperfeiçoamento, com especialistas de diferentes setores, coordenada por três instituições acadêmicas (Fecap, Fucape e UnB) e com envolvimento de profissionais da Fipecafi, Insper, USP-RP e UFRJ

A premiação é dividida em três categorias: receita líquida de até R$ 5 bilhões; de R$ 5 bilhões a R$ 20 bilhões; e acima de R$ 20 bilhões.