Correio do Litoral
Notícias do Litoral do Paraná

Pelo 8º ano consecutivo, transparência da Sanepar é premiada nacionalmente

Redação
Foto: Sanepar / Divulgação

Pelo oitavo ano consecutivo, a Companhia de Saneamento do Paraná (Sanepar) é uma das premiadas com o Troféu Transparência 2025, reconhecimento da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contabilidade (Anefac) que atesta que a empresa presta informações com clareza à população sobre suas finanças.

Esta é a 12ª vez que a Sanepar figura entre as vencedoras do prêmio, criado para destacar no cenário nacional empresas que divulgam com clareza e transparência seus dados financeiros. A lista com as 30 selecionadas na edição deste ano foi divulgada pela Anefac nesta terça-feira (19). 

“Conquistar esse prêmio doze vezes, sendo oito delas em sequência, mostra o quanto a transparência é uma cultura enraizada em todos os setores da Sanepar, a partir dos esforços de seus mais de seis mil colaboradores, que atuam de forma transparente, resultando em informações claras, completas e de fácil acesso”, destacou o diretor-presidente da Sanepar, Wilson Bley.

Além da Sanepar, também estão entre as premiadas na 29ª edição do Troféu Transparência da Anefac, na categoria com receita entre R$ 5 bilhões a R$ 20 bilhões, empresas como: Klabin, Lojas Renner, Engie e Randon. A cerimônia de premiação será em 23 de outubro, em São Paulo.

O diretor financeiro e de relações com investidores da Sanepar, Abel Demetrio, destacou que a premiação enaltece os esforços da Companhia em manter sua performance mesmo em um período de investimentos elevados.

“Nossa meta é atingir a universalização do saneamento básico nos 345 municípios em que atuamos antes da meta estipulada pelo Novo Marco Legal do Saneamento.  É um grande orgulho receber essa premiação, que reconhece a excelência na apresentação das Demonstrações Financeiras e que coloca a Sanepar entre as empresas que servem de modelo de transparência no Brasil”, disse Demetrio.

Este ano, o tema da premiação é “Liderança Humanizada com transparência, inspirando o mercado”. O prêmio é concedido após um processo de avaliação rigoroso e em constante aperfeiçoamento, com especialistas de diferentes setores, coordenada por três instituições acadêmicas (Fecap, Fucape e UnB) e com envolvimento de profissionais da Fipecafi, Insper, USP-RP e UFRJ

A premiação é dividida em três categorias: receita líquida de até R$ 5 bilhões; de R$ 5 bilhões a R$ 20 bilhões; e acima de R$ 20 bilhões.

Redação
Leia também
Paraná

PPP da Sanepar no Litoral e RMC é citada como exemplo para outros estados

Litoral

Sanepar anuncia novos equipamentos para a temporada de verão no Litoral

Paraná

Sanepar abre edital para startups criarem redes inteligentes

Morretes

Programa “Sanepar Perto de Você” realiza sua quinta edição em Morretes

Guaratuba

Ressaca pode afetar operação de estação de tratamento Saí-Guaçu, informa Sanepar

Guaratuba

Sanepar informa que conserto vai deixar 9 bairros de Guaratuba sem abastecimento