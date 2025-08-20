Provopar de Paranaguá realiza cursos gratuitos de artesanato e prepara oficinas de Natal

Fotos: Ceres Martins / Secom Paranaguá

O Provopar de Paranaguá tem intensificado a oferta de cursos e oficinas gratuitas voltadas ao artesanato, capacitando moradores e incentivando a geração de renda. Recentemente, foram realizados cursos de biojoias e de confecção de bonecas em palha de milho, ambos com certificado de participação.

A presidente do Provopar, Morgana Santos Gonçalves, explica que a oficina de biojoias utilizou sementes naturais, com técnicas de coloração e manuseio do material. Durante três dias, as participantes tiveram aulas intensivas e receberam um kit com sete peças confeccionadas. Já o curso de bonecas em palha de milho, realizado em dois dias, também proporcionou aprendizado prático e certificação.

Segundo Morgana, a procura tem sido grande e novas turmas estão previstas para outubro, com oficinas de biojoias, bambu básico e cursos temáticos de Natal. “Queremos ensinar algo que possa gerar renda para as famílias. Nada melhor do que começar em outubro, para que em novembro já estejam produzindo enfeites e peças para vender no período natalino”, destacou.

A instrutora Cleonice Aparecida Farias, professora aposentada de Tijucas do Sul, contou que buscou aperfeiçoamento no Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-PR) para oferecer oficinas de qualidade.

“Na oficina de palha de milho, mostramos todo o processo: desde a colheita até o aproveitamento do material. A boneca é usada apenas para demonstrar a técnica, mas a partir dela o aluno pode criar inúmeros trabalhos para o empreendedorismo. Além disso, ensinamos flores com tingimento e frisamento, e também há os cursos com bambu, que vão do básico ao avançado”, explicou.

A professora aposentada Maria José Miranda também participou do curso e ressaltou os benefícios do artesanato. “Eu gosto de bonecas de palha há muito tempo e adorei ter essa oportunidade. O artesanato é uma terapia. Faço há mais de 35 anos e sempre digo que, em vez de ficar parada em frente à televisão, a gente ativa a mente e o corpo com essas atividades”, afirmou.

A artesã e artista plástica Marley de Jesus Vieira Alves, que confecciona bonecas para doar no Natal, destacou o aspecto social do trabalho.

“Estamos sempre aprendendo, porque ninguém sabe tudo. O artesanato é também uma terapia, faz bem física e mentalmente. É uma forma de ocupar a mente e ajudar outras pessoas. Convidamos as mulheres que estão em casa a participarem, pois além de aprendizado é também uma forma de transformar vidas”, disse.

Mais que capacitação, solidariedade

Além da formação profissional, o Provopar mantém um importante trabalho social, emprestando cadeiras de rodas, de banho, camas hospitalares, muletas e andadores a famílias que necessitam. Doações de equipamentos em desuso também são recolhidas pela instituição.

O programa incentiva ainda a doação de materiais para artesanato, como pedras, fios, lã, rolinhos de papel, cones e peças de acrílico. “Tudo o que pode ser usado na produção artesanal é bem-vindo. Nosso objetivo é fortalecer a geração de renda familiar e manter viva a solidariedade”, reforçou Morgana.

Inscrições

As inscrições para os cursos e oficinas podem ser feitas diretamente no Provopar, que funciona no 2º andar do Mercado Nilton Abel de Lima, sem custo para os participantes.

Fonte: Secom Paranaguá / jornalista: Edye Venancio