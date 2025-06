Gleisi confirma R$ 100 mil de emenda individual para saúde de Guaratuba

Ministra encaminhou ofício ao prefeito Mauricio Lense | foto: Redes sociais

A saúde pública de Guaratuba vai receber R$ 100 mil de uma emenda apresentada pela deputada federal Gleisi Hoffmann (PT), antes de ela se licenciar para assumir o cargo de ministra da Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República.

A informação é do presidente Diretório Municipal do PT, José Muniz, que comemora mais um recurso livre do Governo Lula e de Gleisi para a cidade. A verba do Orçamento da União de 2025 será encaminhada via Fundo Nacional de Saúde.

A informação já havia sido divulgada no Correio do Litoral em 2024, mas agora vem com os detalhes que devem ser observados. Em ofício encaminhado ao prefeito Maurício Lense (Podemos), Gleisi explica os procedimentos que a administração deve tomar.

“Devido a obrigatoriedade da execução das Emendas Individuais (Orçamento Impositivo), solicito que seja cadastrada a proposta no Portal do Investsus e que nos envie o número da proposta cadastrada na plataforma, assim como os contatos do servidor responsável por convênios”, informa Gleisi.

Ao final, a ministra se coloca “à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais e colaborar de maneira contínua no desenvolvimento de iniciativas que beneficiem a população”.