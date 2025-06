Mesmo com chuva, mutirão na Baía de Guaratuba recolhe 3,2 toneladas de lixo

Fotos: Instituto Guaju Reprodução

O 17º Mutirão de Limpeza da Baía de Guaratuba reuniu centenas de voluntários, apesar da chuva leve e persistente que caiu na manhã de sábado (7).

De acordo com o Instituto Guaju, que organizou a ação, entre as centenas de pessoas que se cadastraram para participar do mutirão 322 compareceram.

O resultado imediato foi a retirada de 3,2 toneladas de lixo da baía, ilhas, rios e manguezais. Mas o coordenador do mutirão diz que o alcance da ação é maior: “As pessoas têm a oportunidade de viver a experiência de adentrar o manguezal, se aproximar da praia com um outro olhar e, infelizmente, perceber que a gente tem que mudar muitos hábitos. Vão encontrar lá muito plástico, os resultados de como a gente faz gestão dos resíduos e levar para casa a consciência ambiental de que algo precisa mudar”, diz Fabiano Cecílio da Silva, do Instituto Guaju. “Esse é o nosso maior objetivo”, completa.

O mutirão teve como lema: “Por um Mar Sem Lixo”. Realizado há 17 anos, encerrou as atividades da 9ª Semana do Meio Ambiente de Guaratuba. Aconteceu dois dias depois do Dia Mundial do Meio Ambiente, 5 de julho – e um dia antes do Dia Mundial dos Oceanos, este domingo, 8 de junho.

Em setembro tem a limpeza de rios e praias

Quem não pode comparecer ao mutirão por causa do mau tempo ou outros motivos, ou ainda quem quiser repetir a experiência, tem a oportunidade de participar do Dia Mundial de Limpeza de Rios e Praias – World Cleanup Day.

O evento mundial acontece no terceiro sábado do mês de setembro, que em 2025 vai cair no dia 20. Em Guaratuba, a ação será na baía e nas praias marítimas da cidade e novamente será organizada pelo Instituto Guaju.