Advogado de Guaratuba, Jean Colbert Dias é empossado na Academia Paranaense de Direito

Gil e Evani Justus, a filha Elisa, Jean, Simone e Maurício Lense | fotos: APD

O advogado guaratubano Jean Colbert Dias foi empossado, nesta quarta-feira (4), membro da Academia Paranaense de Direito (APD). O evento aconteceu no auditório do Unicuritiba, na capital, com a presença do prefeito de Guaratuba, Mauricio Lense, da vice-prefeita, Evani Justus, da secretária municipal Simone Lense e do ouvidor Gil Justus.

Jean se tornou um “imortal” da Academia, sendo o único jurista do Litoral do Paraná a ocupar uma das 20 cadeiras permanentes da APD. Mestre e doutor em Direito, recentemente concluiu um pós-doutorado em Direito. Ele também é professor universitário há mais de 15 anos.

Sua trajetória profissional começou em Guaratuba na sociedade no escritório de advocacia com seu falecido pai, Colbert Ribeiro Dias). Hoje possui escritórios em Guaratuba e Curitiba em sociedade com Anderson Ferreira (Dias & Ferreira Advogados), além de trabalharem associados com um grande escritório na capital de São Paulo e Rio de Janeiro.

Jean já foi procurador-geral, secretário de Segurança Pública e vice-prefeito de Guaratuba. Atualmente é secretário de Finanças e Planejamento da gestão do prefeito Maurício Lense.

Jean com a esposa Elaine Fogaça Dias, os filhos João Victor e Elisa e o sócio Anderson Ferreira