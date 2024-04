Gleisi e Ana Júlia promovem audiência pública sobre IFPR em Araucária

A instalação do IFPR (Instituto Federal do Paraná) em Araucária, já anunciada pelo governo federal, será tema de audiência pública na Câmara de Vereadores do município, nesta segunda-feira (15), às 9h. O evento será realizado pelos mandatos da deputada federal Gleisi Hoffmann e deputada estadual Ana Júlia Ribeiro, ambas do PT.

No entendimento das parlamentares, a unidade vai estimular a pesquisa e a inovação, contribuindo para o desenvolvimento da região metropolitana e para a geração de empregos.

Para Ana Júlia, os cursos do do IFPR em Araucária devem dialogar com a cadeia produtiva local, aproveitando o potencial produtivo, gerando inovação tecnológica e promovendo a sustentabilidade. “O potencial é enorme, uma vez que a região conta com uma refinaria da Petrobrás – a REPAR – e aguarda a reativação da FAFEN-PR, além de ter outras indústrias de grande porte”.

Novos IFs

No mês passado, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou os 100 novos campi de IFs (Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia) que vão abranger os 26 estados e o Distrito Federal. No Paraná, serão cinco novas unidades – além de Araucária, em Maringá, Toledo, Cianorte e Cambé.

O investimento é de R$ 3,9 bi do Novo PAC e contempla, ainda, a consolidação de unidades existentes. Serão criadas 140 mil novas vagas, a maioria em cursos técnicos integrados ao ensino médio. “É uma conquista muito importante, pois os Institutos Federais são instituições de excelência que oferecem formação humana integral a seus estudantes, e ofertam o melhor ensino médio do país, gerando transformação social e promovendo o desenvolvimento regional”, explica a deputada estadual Ana Júlia Ribeiro (PT), que participou das negociações para a ampliação do IFPR no estado junto à deputada federal Gleisi Hoffmann e aos deputados federais Zeca Dirceu e Elton Welter.

Audiência pública “IFPR em Araucária: a importância da educação técnica em um polo industrial”

Data: 15/04

Hora: 9h

Local: Câmara Municipal Araucária R. Irmã Elizabeth Werka, 55 – Estação, Araucária – PR, 83704-580