Gleisi é homenageada em jantar com mais de 2 mil pessoas em Curitiba

Fotos: Fabrício Santos

Mais de 2 mil pessoas participaram, nesta sexta-feira (30), de um jantar em homenagem à ministra Gleisi Hoffmann, da Secretaria de Relações Institucionais, no tradicional Restaurante Madalosso, no bairro Santa Felicidade, em Curitiba. O evento reuniu prefeitos, parlamentares, lideranças de movimentos sociais, entidades da sociedade civil e autoridades de todas as regiões do Paraná.

Organizado por centrais sindicais e por diversas instituições populares, o jantar celebrou a trajetória política de Gleisi e sua atuação no Governo Federal, especialmente na articulação entre os municípios paranaenses e a União.

A ministra se emocionou com o reconhecimento. “Recebo com muito carinho essa homenagem. Fui convidada por Lula para assumir o Ministério e me orgulho muito de estar servindo ao lado dele nesse governo. Mas estar onde estou hoje é fruto de uma trajetória construída aqui no Paraná”, afirmou.

Ela destacou que a confiança do povo paranaense foi fundamental para que pudesse exercer seu papel atual no governo. “Não seria ministra se não tivesse tido a confiança de vocês. Primeiro como senadora da República, depois duas vezes como deputada federal. Sempre lutamos juntos pelo desenvolvimento do Paraná e do Brasil”, disse Gleisi.

A ministra também relembrou momentos marcantes de sua trajetória política, como a resistência à prisão injusta do presidente Lula, em Curitiba. “Foi neste Estado que passamos a maior prova política da nossa vida. Quando prenderam Lula, pensaram que iriam tirá-lo da vida pública. Mas foi junto com vocês que resistimos por 580 dias na vigília. Porque acreditávamos numa causa. E Lula dizia: ‘eu sou uma causa, eu sou uma ideia’. E foi por acreditar nessa ideia que conseguimos mostrar a verdade e fazer justiça”, afirmou.

Gleisi ressaltou o papel da Itaipu Binacional como braço do governo federal no Paraná e agradeceu o apoio dos prefeitos presentes. “Quero agradecer aos prefeitos e prefeitas que estão aqui. Além de ministra do presidente Lula, sou ministra do Paraná. Tenho compromisso com este estado e vocês contam comigo”, afirmou.

A ministra ainda reforçou que o objetivo do trabalho político é transformar a vida do povo. “O que nos une é o desenvolvimento do nosso estado, o atendimento ao nosso povo, a melhoria das condições de vida do povo paranaense e do povo brasileiro. É por isso que faço política, é essa causa que partilho com vocês”, concluiu.