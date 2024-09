Gleisi e Arilson reforçam candidaturas do PT e do campo progressista

Paranavaí | fotos: Divulgação

A deputada federal Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT, e o deputado estadual Arilson Chiorato, presidente do partido no Paraná, intensificam presença no Estado para fortalecer as candidaturas petistas e do campo progressista nas eleições municipais.

Nesta quinta-feira (19) pela manhã, eles participaram de atividade política em apoio ao candidato do PT à prefeitura de Paranavaí, Professor Cesar Alexandre. Acompanhados da militância, eles percorreram as ruas da cidade, mobilizando a população e reforçando o apoio às candidaturas do time do Lula.

Dali, seguiram para Apucarana, onde o PT apresenta uma chapa liderada por duas mulheres, a Professora Jane Reis e Ana Paula Nazarco, que disputam a prefeitura com a proposta de renovação e compromisso social.

Em Maringá, os dois estiveram em uma caminhada com os candidatos à prefeitura Humberto Henrique e Palomara Silva. Encerrando a agenda do dia, Gleisi esteve em Londrina para manifestar seu apoio à candidatura de Isabel Diniz, também do PT, na corrida pela prefeitura, destacando o papel das mulheres na política e a importância de propostas progressistas para o desenvolvimento dos municípios.

Na sexta-feira e no sábado, os deputados seguem com as agendas em diversas regiões.

