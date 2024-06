Goura destina equipamento para Bombeiros do Litoral, Curitiba e Ponta Grossa

Grupamentos do Corpo de Bombeiros, do Litoral, Curitiba e Ponta Grossa, receberam EPIs (equipamento de proteção individual) de última geração por meio de emenda do deputado Goura (PDT).

“Foram entregues 20 kits compostos por roupa de aproximação e proteção para incêndios, bota, balaclava e capacete confeccionados com a mais atual e melhor tecnologia para esse tipo de equipamento que são indispensáveis à segurança dos bombeiros na execução da sua missão de proteger a sociedade e o meio ambiente”, destacou Goura.

Os equipamentos foram adquiridos pela corporação com recursos de meio de emenda indicada pelo deputado junto ao Programa Paraná Mais Cidades do Governo do Paraná no valor de R$ 200 mil.

O 8° Grupamento de Bombeiros, que abrange as sete cidades do Litoral, recebeu dez kits (roupa de aproximação e proteção para incêndios, bota, balaclava e capacete), equipamentos imprescindíveis para proteção de nossos bombeiros em situações envolvendo nossas missões, principalmente as relacionadas à prevenção e combate a incêndios.

“Os equipamentos vêm atender a demanda do efetivo recém formado em complementação aos equipamentos adquiridos pelo Corpo de Bombeiros Militar do Paraná, explica o comandante do 8º GB, major Fabrício Frazatto. “Gratidão ao deputado Goura pelo incondicional apoio”, agradeceu o major.

Também foram encaminhados EPIs para o 1º Grupamento (Curitiba) e para o 2º Grupamento (Ponta Grossa).