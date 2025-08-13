Polícia confisca R$ 3 milhões e prende liderança do tráfico em Guaratuba

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu quatro pessoas e cumpriu o sequestro judicial de R$ 3 milhões oriundos do tráfico de drogas. A operação foi deflagrada nesta quarta-feira (13), em Guaratuba, Curitiba, Almirante Tamandaré e Joinville (SC).

Durante a ação, os policiais civis deram cumprimento a quatro mandados de prisão. Um dos capturados também foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, pois foram encontradas 120 porções de substância análoga à cocaína em sua residência. Uma quinta pessoa investigada está foragida.

Foram cumpridos, ainda, seis ordens de buscas que resultaram na apreensão de objetos e documentos que servirão para a continuidade das investigações.

Os policiais civis também deram cumprimento ao sequestro de valores do líder do grupo criminoso investigado e a apreensão de um veículo de luxo que já estava com sequestro judicial decretado. O confisco soma aproximadamente R$ 3 milhões.

O líder da organização foi localizado e preso em Guaratuba, enquanto os demais mandados foram cumpridos em Almirante Tamandaré, Curitiba e Joinville, sendo que nesta cidade a ação contou com o apoio da Polícia Civil de Santa Catarina.

“Durante as apurações, foram reunidos elementos que indicam que os investigados utilizavam um estabelecimento comercial como fachada para a distribuição de entorpecentes, mantendo intensa movimentação de valores incompatíveis com as rendas declaradas”, explicou o delegado João Paulo Martins.

A investigação realizada pela PCPR apontou transações que ultrapassaram R$ 1 milhão, bem como a aquisição de veículos e bens de alto valor logo após depósitos suspeitos

Com base nas provas colhidas, a Justiça decretou a prisão preventiva de cinco investigados, determinou buscas e apreensões em endereços vinculados ao grupo, autorizou a quebra de sigilo de dados de dispositivos eletrônicos apreendidos e ordenou o bloqueio judicial de valores e bens.

Os quatro suspeitos foram encaminhados ao sistema penitenciário. A PCPR segue em diligências para capturar u