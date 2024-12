Governador e prefeitos eleitos abrem temporada de Verão 24/25

Ao lado do prefeito anfitrião, reeleito em Pontal do Paraná, Rudão Gimenes (MDB), e dos prefeitos eleitos de Guaratuba, Mauricio Lense (Podemos), e Matinhos, Eduardo Dalmora (PL), o governador Ratinho Junior (PSD) lançou neste sábado (21) a operação Verão Maior Paraná. A futura vice-prefeita e ex-prefeita duas vezes de Guaratuba, Evani Justus (MDB), também foi uma presença muito saudada.

As ações contam com reforço no efetivo policial para dar conta do aumento de pessoas no Litoral, atrações culturais gratuitas e atividades esportivas.

Ratinho Junior afirmou que essa edição do Verão Maior Paraná será a maior de todos os tempos. “É o maior investimento da história do Estado em todas as áreas e em especial na segurança pública. Já não temos mais pousadas, hotéis, casas para alugar, e isso é uma demonstração de que nós teremos um início de ano com muitos turistas, em especial o turismo de família, pessoas que vem com seus filhos, os netos, para curtir o nosso verão”, afirmou.

Segundo o Governo do Estado foram investidos para a preparação do Verão Maior Paraná no Litoral e nas praias de água doce da região Noroeste (Marilena, Porto Rico e São Pedro do Paraná) cerca de R$ 120 milhões.

Foto: Geraldo Bubniak/AEN

De acordo com o prefeito Rudão Gimenes, receber a programação do Verão Maior Paraná tem transformado o município, que completou 29 anos na sexta-feira (20). “O Verão Maior traz mais visibilidade para a nossa cidade e isso é muito importante, e todo esse investimento que o Governo do Estado tem feito tem movimentado a cidade também fora da temporada, atraindo muitos turistas para nossa região. Isso move a economia e fortalece o comércio”, disse. “O Litoral não é mais só do Natal até o Carnaval. Hoje a gente movimenta o ano inteiro graças a todo esse apoio do Estado.”

A cerimônia foi realizada no Centro de Eventos Marissol, onde vão acontecer os shows do Verão Maior em Pontal do Paraná. O evento contou com exposição de viaturas históricas e de grande porte, brincadeiras para as crianças, exposições, passeio de balão, vôlei de praia e uma demonstração das aeronaves que vão reforçar a segurança pública no Litoral.

Reforço na Segurança

A Polícia Militar do Paraná (PMPR) irá reforçar o policiamento em todo o Litoral paranaense com 776 policiais que vão atuar durante toda a temporada. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná (CBMPR) contará com o efetivo de 580 bombeiros e 150 guarda-vidas civis no Litoral do Estado.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) vai atuar com o reforço de mais de 517 servidores, entre delegados, agentes de polícia judiciária e papiloscopistas durante toda a temporada. Será disponibilizado à população a Delegacia Móvel, uma unidade que funciona em um ônibus. A Polícia Científica do Paraná (PCP) vai reforçar as atividades de perícia criminal com o auxílio de 175 servidores durante toda a temporada.

A Polícia Penal do Paraná (PPPR) contará com cerca de 100 servidores atuando em todo o período do Verão Maior Paraná para reforçar os serviços de custódia, transferência, entrada, saída, cumprimento de alvarás, monitoramento de tornozeleiras eletrônicas, acompanhamento de audiências e escolta de pessoas privadas de liberdade.

Foto: Jonathan Campos/AEN

Mais de 30 eventos esportivos

Na programação esportiva, serão mais de 30 eventos, muitos deles organizados por associações de esportes e incluídos na programação dos Jogos de Aventura e Natureza (JANs). Entre dezembro de 2024 e fevereiro de 2025, os municípios de Pontal do Paraná, Matinhos, Guaratuba e Morretes, além da Ilha do Mel e de São Pedro do Paraná, no Noroeste, vão receber torneios esportivos estaduais, nacionais e internacionais.

Entre os destaques na Arena Verão Maior Caiobá estão o Best Trick Skate Red Bull, nos dias 18 e 19 de janeiro, e também o ITF Beach Tennis Tour, que retorna à programação após grande sucesso no verão passado, entre 5 e 9 de fevereiro. Entre 19 e 23 de fevereiro, a arena recebe o Campeonato Brasileiro e o Sul-Americano de Handebol de Areia. As outras praias receberão a Travessia dos Veteranos (Guaratuba), Levantamento de Peso Olímpico (Pontal do Paraná) e Lobafest (Ilha do Mel). A lista completa dos eventos pode ser conferida no site do Verão Maior Paraná.

Além das competições, haverá programação em nove postos fixos em Matinhos (2), Pontal do Paraná (3), Guaratuba (1), Marilena (1), Porto Rico (1) e São Pedro do Paraná (1) do dia 28 de dezembro até 2 de fevereiro. São gincanas, atividades esportivas, ginástica, espaços para esportes coletivos, parede de escalada e tirolesa, empréstimo de materiais, avaliação física e atividades de palco para todas as idades.

Para o suporte às atividades, foram contratadas 184 pessoas, sendo 100 estudantes de educação física; 32 acadêmicos de turismo; 16 professores coordenadores; 11 coordenadores de turismo; nove acadêmicos de comunicação; nove acadêmicos de enfermagem; e sete professores de ginástica.

Grandes shows em Matinhos e Pontal

Com a maior programação de shows da história, o Verão Maior Paraná contará com 33 atrações nacionais nas arenas instaladas no balneário Flamingo, em Matinhos, e no Centro de Eventos Marisol, em Pontal do Paraná.

Os eventos são gratuitos e acontecem de 10 de janeiro a 22 de fevereiro, com shows também em alguns domingos. A expectativa é de reunir um público superior a 1 milhão de turistas, número registrado na última edição.

Entre as novidades deste ano estão o aumento no número de atrações (em 2023/2024 foram 23 apresentações em cinco finais de semana), da estrutura dos palcos, com mais telões ao longo da praia, e uma atração surpresa para Matinhos, que será revelada nas próximas semanas.

A programação cultural também contará com quatro “Palcos Sunset”, localizados em Matinhos e Guaratuba, no Litoral, e São Pedro do Paraná e Porto Rico, no Noroeste, com apresentações de artistas paranaenses.

Apoio à saúde

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) irá reforçar as ações e serviços durante o Verão Maior Paraná, garantindo atendimento ágil e eficiente à população do Litoral. Foram repassados cerca de R$ 10 milhões do Fundo Estadual de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde dos sete municípios litorâneos: Antonina, Guaraqueçaba, Guaratuba, Matinhos, Morretes, Paranaguá e Pontal do Paraná.

Além do repasse financeiro, a Sesa disponibilizará três ambulâncias de suporte avançado para ampliar os atendimentos de urgência no Litoral, bem como postos de trabalho médico em pontos estratégicos, incluindo as localidades de Nova Brasília e Encantadas, na Ilha do Mel. Durante toda a temporada, equipes médicas de suporte para transporte aéreo estarão disponíveis, contando com um helicóptero para atender emergências e agilizar o deslocamento de pacientes.

Limpeza de canais e coleta de lixo

O Instituto Água e Terra (IAT) está investindo R$ 12 milhões em convênios e contratos com os municípios de Pontal do Paraná, Guaratuba, Matinhos e Antonina para a limpeza e o desassoreamento dos canais dos municípios, ação essencial para melhorar as condições de drenagem da região.

O Governo do Estado também investirá cerca de R$ 14 milhões para a retirada e destinação de lixo dos sete municípios litorâneos. Para Pontal do Paraná, Antonina, Morretes e Guaratuba a Diretoria de Saneamento Ambiental de Recursos Hídricos disponibilizará R$ 8,5 milhões para coleta e transporte de resíduos sólidos da área urbana e das praias. Para Matinhos, Guaraqueçaba e Ilha do Mel (Paranaguá) serão destinados R$ 5,5 milhões para gestão mais eficiente dos resíduos durante a temporada de verão.

Os serviços incluem coleta, transporte e destinação final dos resíduos sólidos urbanos, bem como varrição de praias e vias públicas, abrangendo a coleta de resíduos orgânicos e recicláveis. Em Guaraqueçaba e na Ilha do Mel os contratos têm foco na limpeza das praias, trilhas e locais de transbordo. As ações garantem um ambiente mais saudável e seguro, especialmente em áreas com grande fluxo turístico e ecossistema sensível.

Universidades públicas

As sete universidades estaduais do Paraná e a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior (Seti) irão promover atividades na praia de Caiobá, em Matinhos. Estão previstas ações de educação, saúde, cultura, esportes e conservação animal e ambiental, com oficinas e dinâmicas educativas para incentivar práticas sustentáveis.

Foi anunciado também investimentos de R$ 6,6 milhões em projetos para impulsionar a aquicultura no Litoral, incentivando a criação de peixes e ostras, em parceria com a Universidade Federal do Paraná (UFPR) além da sustentabilidade, com a transformação da casca de coco verde em subprodutos, parceria da Unespar, Prefeitura de Pontal do Paraná e a cooperativa de catadores EcoPontal.

Deputados – Além dos prefeitos e da comitiva do governo, participaram da abertura os deputados estaduais Denian Couto (Podemos), Anibelli Neto (MDB) e Nelson Justus (União).