Ponte de Guaratuba: DER explica como será a ligação da parte estaiada

Com 320 metros de extensão, o trecho estaiado deve ser concluído no final de fevereiro e a inauguração da ponte marcada para abril

A obra da Ponte de Guaratuba caminha para o fechamento do trecho estaiado. É quando os dois lados da estrutura, construídos a partir dos apoios 04 e 05, finalmente se encontram sobre o canal de navegação da Baía de Guaratuba, simbolizando a união definitiva da ponte. A explicação é do Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER/PR).

Com 320 metros de extensão, o trecho estaiado é o mais complexo e emblemático de toda a obra. Ele foi projetado para vencer o maior vão da ponte com 160 metros, garantindo segurança à navegação, com gabarito livre de 19 metros de altura por 90 metros de largura.

A construção do trecho estaiado utiliza o método dos balanços sucessivos, uma técnica de alta complexidade que permite que a ponte avance aos poucos, sempre em equilíbrio. A partir de cada pilar central, a estrutura cresce simultaneamente para os dois lados por meio da concretagem de aduelas, grandes blocos de concreto moldados no próprio local.

Essas aduelas são sustentadas por estais, que são cabos de aço de alta resistência tensionados, ligados diretamente ao tabuleiro e aos mastros (torres) da ponte. Esse sistema é responsável por sustentar o peso da estrutura e garantir sua estabilidade.

Até dezembro de 2025, o avanço do trecho estaiado já é bastante expressivo. Foram concluídos 10 pares de aduelas típicas em cada apoio, totalizando 40 aduelas típicas mais 2 aduelas de disparo, o que representa 250 metros executados de um total de 320 metros previstos para esse segmento da ponte.

Ao final da obra, o trecho estaiado contará com 2 aduelas de disparo mais 55 aduelas típicas, incluindo as aduelas de fechamento, elemento que fará a ligação definitiva entre os dois balanços e marcará a união final da estrutura.

ENCONTRO DA PONTE – O encontro da ponte é o momento em que os dois balanços, um vindo do apoio 04 e outro do apoio 05, chegam ao centro da baía e são ligados por uma última aduela, chamada de aduelas de fechamento. A previsão é que ele seja realizado no final de fevereiro.

Antes dessa etapa, é realizado um trabalho minucioso de engenharia: conferências milimétricas de alinhamento e nível, ajustes finos na protensão dos estais e monitoramento estrutural contínuo. Somente após todas essas verificações é que a aduela de fecho é concretada. A partir daí, o trecho estaiado deixa de funcionar como duas estruturas independentes e passa a atuar como uma única estrutura contínua, exatamente como previsto em projeto.

Do ponto de vista técnico, o fechamento do trecho estaiado representa a conclusão do maior vão da ponte e a superação de um dos maiores desafios da obra. Do ponto de vista simbólico, o “encontro da ponte” marca o instante em que as duas margens da baía ficam, definitivamente, ligados.

“É um momento extremamente delicado da obra, exigindo um alto nível de precisão de todos os envolvidos. Felizmente o DER do Paraná é um construtor de pontes, inclusive pontes de altíssima complexidade, e temos a experiência necessária para levar essa obra a termo, dentro do prazo e sem surpresas”, afirma o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

“É também um sinal claro de que a obra entra em sua fase final, abrindo caminho para os serviços de acabamento, pavimentação, sinalização e demais etapas que antecedem a entrega”, complementa.

PONTE – A obra é um investimento do Governo do Estado, por meio do DER/PR, autarquia da Secretaria de Infraestrutura e Logística (SEIL). A construção encerrou o ano de 2025 com um índice de execução de 88%, o que aponta a reta final do empreendimento, com previsão de entrega para o mês de abril. As obras de infraestrutura da Ponte de Guaratuba foram concluídas. Ao todo, o empreendimento exigiu a execução de 64 estacas, distribuídas sobre a baía e nas duas margens.