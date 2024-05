Governo anuncia licença de instalação e início da obra da Ponte de Guaratuba

Foto: Gabriel Rosa/AEN

O governo estadual anunciou, nesta terça-feira (30), a emissão da licença de instalação pelo Instituto Água e Terra (IAT), que permite o início da construção da Ponte de Guaratuba. O anúncio foi feito pelo governador Ratinho Junior, durante visita ao canteiro de obras em Guaratuba,

O governo também assinou ordem de serviço para início das primeiras atividades da perfuratriz que será usada para a concretagem das estruturas que servirão de base de sustentação para a ponte.

Com a Licença de Instalação em mãos, o Consórcio Nova Ponte, vencedor do processo licitatório, tem agora um prazo de 24 meses para a conclusão da estrutura.

Os trabalhos no Litoral começaram formalmente em 27 de outubro de 2023, após a emissão da Licença Prévia pelo IAT. Desde então, o Consórcio Nova Ponte se concentrou na instalação do canteiro industrial de apoio à obra principal e demais acessos, incluindo a fabricação de artefatos de concreto.

Anteriormente, o IAT também já tinha autorizado o corte isolado de árvores nativas e exóticas localizadas em uma Área de Preservação Permanente (APP), intervenção necessária para a instalação do canteiro de obras. “O parecer técnico do IAT reforça, contudo, a proibição do corte de espécies ameaçadas de extinção”, diz o governo.

Entre as condicionantes da nova licença estão a execução de todos os programas ambientais previstos, com monitoramento de fauna e flora, avaliar as condições da qualidade do ar e obrigação de gerenciamento dos resíduos gerados nas obras.

O maquinário trazido pelo Consórcio Nova Ponte e o concreto que já está sendo produzido no canteiro de obras começam agora a ser usados na construção da estrutura principal da ponte, que terá 1.244 metros de extensão, com um vão de 160 metros e canal de navegação de 17 metros de altura por 90 metros de largura.

A ponte terá quatro faixas de tráfego, duas faixas de segurança, barreiras rígidas em concreto, calçadas com ciclovia e guarda-corpo nas extremidades.

A extensão total do complexo viário totalizará 1.826 metros, o que inclui 951 metros de acessos no lado sul e 875 metros no lado norte, próximo ao limite com o município de Matinhos. Dentro do projeto, também estão incluídas vias locais e conexão à Estrada de Cabaraquara.

“Hoje demos um passo importante, pois até o momento estava tratando de canteiro de obras e hoje a gente está colocando finalmente o primeiro pilar na água. Atendemos tudo o que foi determinado pelo órgão licenciador e o Ministério Público do Paraná, então temos a certeza de que a obra não para mais”, avaliou o diretor-presidente do DER/PR, Fernando Furiatti.

A partir de agora, de acordo com diretor-presidente do DER/PR, a empresa deve ampliar o número de funcionários atuando diretamente na região em função do aumento das atividades, passando de 100 para aproximadamente 600.

“Tapa buracos eleitoral”

Ratinho Junior também anunciou recursos para pavimentação de ruas em Guaratuba. A primeira licitação será feita em dois trechos, no valor de R$ 3.725.481,93 – desse valor, R$ 3.195.000,00 são via transferência Voluntária e o restante como contrapartida do município.

O primeiro trecho desta licitação é na avenida Rui Barbosa, entre as avenidas do Patriarca e Paranavaí. O segundo trecho fica na rua Sargento Enéas Agostinho Marcondes, entre as ruas Engenheiros Rebouças e Afonso Pena.

A segunda licitação tem o valor de R$ 3.844.723,78 – são R$ 3.256.037,92 via transferência voluntária e o restante de contrapartida do município. As obras serão divididas em 77 trechos em 17 vias, que estão há anos sem receber manutenção e que eram esperadas para acontecerem pelo menos um ano antes das eleições de 2024. Por isso, os reparos estão sendo chamados de “obras eleitoreiras” ou “tapa buracos eleitoral”.

Serão três trechos na avenida Guarani, seis na rua Otaviano Henrique de Carvalho, três na avenida Ivaí, três na avenida do Patriarca, três na rua Randolvo Bastos, sete na avenida Minas Gerais, cinco na rua Claudino dos Santos, seis na rua Tibagi, cinco na avenida Ponta Grosa, dois na rua Nazir Mafra Saporski, três na rua Joaquim Menelau de Almeida, sete na rua Antônio Alves Correia, sete na avenida Damião Botelho de Souza, quatro na Rua Afonso Pena, dez na avenida Visconde do Rio Branco, um na avenida General Agostinho Pereira Filho e cinco na avenida 29 de Abril.

Novo anúncio de recursos para hospital, que está 3x mais caro

Durante a visita a Guaratuba, o governador também anunciou a liberação de R$ 4,7 milhões para a construção do hospital maternidade do município.

A obra iniciada e reiniciada diversas vezes, ao lado do Pronto Socorro Municipal, deveria ficar pronta em 2021 e já está custando mais, pelo menos, três vezes o valor previsto. Os valores da obras anunciados pela prefeitura já foram de R$ 1,6 milhão, R$ 1,4 milhão e R$ 1,1 milhão.

“O convênio entre a Sesa (Secretaria de Estado da Saúde) e o município foi assinado em 2020. Inicialmente o montante era de R$ 1.473.563,06”, informou o próprio governo. “Agora, com os aditivos, o objetivo é acelerar a realização da obra para que a estrutura seja finalizada no próximo ano”, promete novamente.

Leia: Guaratuba consegue R$ 1,6 milhão para nova Maternidade (15/dez/2019), Roberto Justus anuncia R$ 1,4 milhão do Estado para novo hospital maternidade (15/jun/2020) e Já começaram as obras do novo hospital de Guaratuba (10/ago/2020).