Operadores de drone formados recebem certificado em Paranaguá

Capacitação ofertada pela Prefeitura de Paranaguá em parceria com o Governo do Estado forma oito profissionais. Certificados são entregues pelo prefeito no gabinete

Fotos: Wilson Leandro / PMP

Paranaguá inova mais uma vez no campo da qualificação profissional com a formação de oito operadores de drone numa parceria da Prefeitura com a Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda (SETR) por iniciativa da Secretaria Municipal de Trabalho e Inovação (Setrin).

O curso teve grande procura durante o período de inscrições e foi ministrado no final de 2025 por instrutores do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar).

A entrega dos certificados aos formandos foi realizada no gabinete do prefeito Adriano Ramos com presenças da vice-prefeita, Fabiana Parro, do secretário municipal de Trabalho e Inovação, Cleverson Ferreira, e do chefe do Núcleo Regional da Secretaria de Estado do Trabalho, Qualificação e Renda no litoral, Silvio Maurício Bezerra Geraldo. Quatro dos oito formandos representaram a turma na solenidade.

O curso de Operação de Drones do Senar capacita os alunos a utilizar os equipamentos para monitoramento, mapeamento de áreas e várias outras aplicações voltadas ao trabalho no campo e também urbano.

O curso teve conteúdos sobre legislação (ANAC/DECEA/Anatel), calibração, planejamento de vôo e pilotagem com 24 horas práticas presenciais visando aumentar a eficiência nas áreas monitoradas e redução de custos. As aulas teóricas foram ministradas na Setrin e as aulas práticas de vôo na região das colônias.

O prefeito Adriano Ramos comemorou a implantação das políticas de inovação, a ampliação do emprego e o aumento na oferta de cursos de capacitação na cidade. “Desde 2020 visitamos cidades inovadoras do Paraná e em Santa Catarina para definir o modelo que estamos implantando em Paranaguá. Estamos ampliando nossa atuação para destravar o desenvolvimento da cidade e essa capacitação oferta conhecimento amplo numa profissão que vai ofertar cada vez mais postos de trabalho”, disse o prefeito.

Fabiana Parro, vice-prefeita de Paranaguá, parabenizou os agentes da Setrin envolvidos na iniciativa. “As profissões ligadas à inovação e tecnologia precisam estar presentes no nosso ambiente de desenvolvimento. Paranaguá avança cada vez mais nessas áreas e nossa intenção é oferecer o que existe de mais moderno em capacitação. Prova disso é essa certificação dos nossos operadores de drone que passam a ter grandes possibilidades no mercado de trabalho”, disse a vice-prefeita.

Cleverson Ferreira, secretário municipal do Trabalho e Inovação, destacou que parcerias como essa entre o Governo do Estado e a Prefeitura de Paranaguá, estão entre as prioridades da Setrin.

“Vamos seguir ofertando cada vez mais empregos e capacitação, focar nas políticas de inovação para que Paranaguá possa capacitar mão de obra qualificada às empresas já instaladas e às novas empresas que estão em negociação para iniciar atividades na cidade. O futuro tecnológico já é uma realidade. O uso de drones cresce em todo o mundo. Paranaguá e a Setrin seguem num processo contínuo para atender demandas de desenvolvimento que vão impulsionar nossa economia”, disse o secretário.

Entre os formandos, Marcos Antônio Pessoa Galdino Junior destacou o bom atendimento da Setrin e a qualidade da capacitação. “Soube que a Prefeitura estava oferecendo o curso e me inscrevi. Saber mapear uma área e compreender o quanto é amplo o trabalho com drones. É uma honra participar desse momento com as autoridades da cidade. Tenho certeza esses alunos terão muitas oportunidades. Paranaguá tem que acompanhar a modernidade e isso será muito bom para profissionais como nós e para a cidade como um todo”, avalia o operador.

Fonte: PMP / jornalista: Alexandre Motta