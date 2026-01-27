Governo do Estado anuncia novo binário no Centro de Guaratuba para acesso à ponte

Projeto inclui abertura de trechos de ruas, pavimentação e ampliação de ruas já existentes, ciclovias, plantio de árvores e calçamento amplo

Imagens: Paraná Projetsos

O Governo do Estado divulgou nesta terça-feira (27) o traçado de um binário em Guaratuba para melhorar as condições de acesso à futura Ponte sobre a baía e o tráfego no Centro da cidade.

De acordo com os técnicos do governo, a abertura e pavimentação de ruas centrais vai permitir que os veículos tenham um fluxo tranquilo na chegada e saída da cidade, além de garantir segurança aos moradores após a estrutura começar a operar em substituição ao ferry boat.

A iniciativa está sendo coordenada pela Paraná Projetos, órgão vinculado à Secretaria de Estado do Planejamento (Sepl).

Apresentação do projeto

Para o secretário estadual do Planejamento, Ulisses Maia, a implantação do Binário de Guaratuba é mais um marco para o desenvolvimento regional do Litoral paranaense. “Estamos investindo em uma solução moderna de engenharia que resolve o gargalo histórico de mobilidade urbana e acesso às praias, garantindo segurança e fluidez tanto para o morador quanto para o turista”, afirmou.

O projeto abrange uma área de aproximadamente 8 quilômetros, que deverá receber um investimento de cerca de R$ 80 milhões em obras de melhorias – os valores exatos serão definidos com o avanço do projeto e processo de contratação da obra.

De acordo com o governo, o futuro binário de Guaratuba segue um modelo de solução amplamente aplicado em cidades com alta circulação de veículos, reduzindo ao máximo os possíveis congestionamentos. A sua implantação foi definida com base em estudos técnicos, considerando as vias capazes de absorver e redistribuir o aumento do tráfego que será gerado com a nova ponte.

As intervenções incluem abertura de trechos de ruas, pavimentação em ruas já existentes, que também deverão ser ampliadas para garantir a passagem de veículos maiores. Também estão previstas a implantação e readequação de semáforos em cruzamentos e vias paralelas ao futuro binário.

Em ambas as vias principais do futuro binário – a Avenida Paraná e a Rua Doutor Carlos Cavalcante – estão previstas ciclovias e calçamento amplo para circulação dos pedestres. O projeto prevê ainda a instalação de árvores, que poderão cumprir tanto um papel paisagístico quando uma função complementar ao sistema de drenagem das vias.