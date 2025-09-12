Prefeitura de Guaratuba realiza Mutirão de Ecografia quinzenalmente

Em cada edição, mais de 80 pessoas são atendidas e recebem o laudo no mesmo dia,

A Prefeitura de Guaratuba, em parceria com o Consórcio Metropolitano de Serviços do Paraná (Comesp), realiza quinzenalmente o Mutirão de Ecografia.

Após solicitação médica os exames deverão ser agendados na Secretaria Municipal de Saúde (Av. Ponta Grossa, 330 – Centro) o paciente é encaminhado no dia agendado ao hospital para a realização do exame.

Em cada edição, mais de 80 pessoas são atendidas e recebem o laudo no mesmo dia, o que agiliza o retorno às suas unidades de saúde para continuidade do acompanhamento.

A iniciativa reforça o compromisso do município em oferecer atendimento qualificado, com foco na agilidade, permanência e valorização do cuidado em nível local.